La relance éco : dans la Sarthe, l'or se présente comme une valeur refuge

La ruée vers l'or, une réalité post-confinement ! Le métal précieux attire petits et grands investisseurs. Avec un record historique battu ce 4 août 2020 : l'once a dépassé la barre symbolique des 2000 dollars, soient environ 1700 euros.

Cela montre que l'or est plus que jamais une valeur refuge. Invitée de France Bleu Maine, Laure Chéron, négociatrice en métaux précieux au Comptoir national de l'or au Mans, le confirme.

Bijoux, lingots et lingotins revendus

"On a une affluence de clientèle, tant à l'achat qu'à la revente, explique Laure Chéron. Nous avons tous types d'investissements, allant de petites sommes jusqu'à des sommes très importantes".

Certains clients profitent du fait que le taux de l'or est élevé "pour revendre des bijoux non utilisés, des pièces d'or, des lingots ou des lingotins, détaille la négociatrice mancelle. Ces clients les ont achetés il y a longtemps, quand les taux étaient plus bas : ils profitent de la plus-value".

Autre type de clients : "les investisseurs : _les taux étant vraiment bas, l'or est vraiment la valeur refuge_, poursuit Laure Chéron. Les gens achètent de l'or pour protéger leur épargne".

"Conserver son épargne autrement qu'en banque"

Au Comptoir national de l'or du Mans, les clients se font plus nombreux en cette période d'après-confinement : "_On a doublé notre panier moyen_, précise Laure Chéron. Et rien que par rapport au 1er janvier, la valeur de l'or a augmenté de 27 % : c'est énorme !"

Cette appétence pour l'or s'explique par sa sûreté : "A partir du moment où le _taux d'intérêt en banque ne vaut rien, et que la crise économique est malheureusement accentuée par le Covid-19_, les gens veulent maintenir leur épargne et la conserver autrement qu'en banque", analyse Laure Chéron.

Pour la négociatrice, l'or est comme la pierre, une valeur rassurante pour les investisseurs ,"disponible à tout moment".