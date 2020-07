La relance éco : dans le Doubs, l'organisatrice Flavie Dehlinger a vu presque tous ses mariages reportés

Chaque jour, France Bleu Besançon s'intéresse à une entreprise ou à une filière économique. Ce mardi 14 juillet, c'est Plan My Day, une société spécialisée dans l'organisation de mariages et réceptions privées, basée dans le Doubs. Sa gérante, Flavie Dehlinger s'est lancée il y a deux ans.

Flavie Dehlinger, gérante de Plan My Day, organise des mariages et des réceptions privées dans le Doubs. La Covid a mis un coup d'arrêt à son activité.

"Après mon congé maternité, j'ai prévenu mes clients que je reprenais le 16 mars. Le soir, j'apprends la mise en place du confinement ", commence Flavie Dehlinger, organisatrice de mariages, d'anniversaires, baby shower ou encore de fiançailles dans le Doubs. Après le coup de massue, la jeune entrepreneuse a décidé de rester positive et accompagner au mieux, sa clientèle.

Sa société intitulée Plan My Day n'a que deux ans quand la crise sanitaire s'abat sur le pays. "Je me suis lancée en février 2018 après quelques années passées dans l'Education Nationale", précise la jeune femme. Organiser des événements était son rêve. Un rêve qui devait pleinement se concrétiser cette année. "Les mariages demandent jusqu'à deux ans de préparation. L'année 2020 devait être mon année de lancement. J'avais 7 mariages de prévus entre le mois de mai et d'août."

Faire face pour les clients

La période de confinement a été un casse-tête pour l'entrepreneuse. "J'étais tous les jours en train de regarder les informations pour savoir ce qu'il en était des mesures pour le monde de l'événementiel. Il y a eu un vide pendant un bon moment. Nous n'avons pas eu de directives concrètes que fin mai." Mais la gérante a rapidement réagit de son côté. "J'ai appelé mes clients. Certains ont décidé tout de suite de décaler leur mariage, d'autres ont un temps patienter avant de trancher et reporter en 2021 et 2022."

Une incertitude qui a demandé à la jeune femme de pas mal jongler."Il a fallu concilier aussi le calendrier de mes prestataires, comme les traiteurs, les photographes. Caler de nouvelles dates, mais aussi trouver une date pour un éventuel mariage de dernière minute". Un mariage a ainsi pu avoir lieu samedi 4 juillet avec 80 des 82 invités prévus.

Un coach en psy

Si Flavie Dehlinger s'est rapidement ressaisie , elle a joué pleinement le soutien psychologique de ses futurs mariés. "Il avaient peur des frais de report, d'un mariage plus cher. Alors je les ai guidé au mieux. On a avancé main dans la main ensemble." Une tâche qui finalement lui revient en tant qu'organisatrice de mariage et qui a permis d'éviter des séparations de couples.

L'amour invaincu

La crise sanitaire a fait perdre à la jeune femme un année d'activité. Ce sont 10 300 euros de pertes. Mais aussi de l'expérience de gagner. Flavie Dehlinger ne peut pas encore se verser de salaire mais reste d'un enthousiasme et d'un optimisme à toute épreuve.

L'amour a vaincu le covid. " Pendant le confinement, j'ai reçu une trentaine de demandes pour des mariages en 2021 et 2022. On sent que les gens se projettent beaucoup. Ils ont envie de se réunir, de fêter et célébrer l'amour."

L'année 2021 promet donc d'être chargée en mariages et événements pour Plan My Day.

