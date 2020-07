"La relance éco" : dans le Finistère, Lessonia décolle grâce à son gel hydroalcoolique

Confrontée dès la fin février à la chute brutale de ses commandes, Lessonia s'est alors lancée dans une nouvelle aventure : produire du gel hydroalcoolique pour répondre à une demande grandissante. "Au début c'était juste pour notre usage interne, explique le président Christophe Winckler. On n'y connaissait rien mais on a beaucoup travaillé et c'est devenu un véritable succès avec 4 millions de flacons produits et vendus en deux mois."

L'entreprise qui produit habituellement des cosmétiques à base de produits naturels pour le compte d'industriels a créé sa propre marque Sanidia pour commercialiser ses lotions biocides. Grâce à ce pic d'activité inattendu, l'entreprise de Saint-Thonan a recruté 60 personnes en avril-mai. Elle compte aujourd'hui 230 salariés, du jamais vu depuis sa création en 2002.

Réexplorer la beauté

Au sortir de la crise sanitaire, le gel hydroalcoolique est un peu moins recherché reconnaît Christophe Winckler. "La demande faiblit car la situation en France est maîtrisée et le marché est maintenant saturé mais on produit toujours, on pense que la demande va reprendre en septembre car le besoin de se protéger contre le virus est aujourd'hui ancré dans la population."

Entre-temps, la production classique de cosmétiques a repris, même si les commandes repartent doucement, en particulier à l'export, au rythme du déconfinement mondial. Le fondateur anticipe pour la fin d'année une évolution de la demande. "C'est difficile de se projeter mais je pense que les consommateurs et nos clients attendent des produits beaucoup plus durables et nous sommes en train de préparer une nouvelle offre notamment avec des matériaux uniquement recyclables. Il faut réexplorer la beauté, réussir à fabriquer des cosmétiques de qualité, efficaces mais avec moins de choses futiles, et des solutions beaucoup plus simples."

Après une année 2019 faste (50% de croissance), Lessonia a réussi à déjouer les pièges d'une année 2020 très délicate pour l'économie mondiale. Son chiffre d'affaires a déjà progressé de 11% depuis le début de l'année.