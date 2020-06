La relance éco : dans le Finistère, Sparfel profite de l'arrêt des compétitions pour refaire les pelouses

Comme chaque jour, France Bleu Breizh Izel met en avant la reprise de l'économie bretonne à l'heure du déconfinement. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux pelouses. Mais pas n'importe lesquelles, celles des clubs professionnels de football dont le Stade Brestois.

Toutes les compétitions sportives sont à l'arrêt en France. Et beaucoup de clubs en profitent pour refaire une beauté à leurs terrains, notamment le Stade Brestois. Ça donne du travail à l'entreprise familiale Sparfel, basée à Ploudaniel et qui emploie 130 personnes. Elle est spécialisée dans les aménagements extérieurs, dont les "sols sportifs". Les clubs représentent d'ailleurs la majeure partie de son chiffre d'affaires.

Avec le coronavirus, on est très sollicités

"On est très sollicités, aussi bien pour renouveler les terrains d'honneur que les terrains d'entraînement des clubs sportifs, précise Jean-Hervé Sparfel, le gérant. On est à pied d'oeuvre depuis début avril, pour des clubs bretons, mais aussi franciliens et normands."

Monopolisés sur le marché privé

Il a fallu bien sûr s'adapter pour respecter les mesures sanitaires. "On a su mettre en place les gestes barrières par rapport au Covid. Et comme les marchés publics étaient plutôt à l'arrêt, on s'est concentrés sur le marché privé via les clubs sportifs, explique Jean-Hervé Sparfel. On a réussi à réaliser l'ensemble des rénovations de terrains qui étaient prévues. Les clubs auront des conditions parfaites pour reprendre d'ici fin août."

La pelouse du Stade de France

Et l'entreprise finistérienne a même réussi à glaner de nouveaux clients durant cette période, comme le Stade de France ! "C'est une belle opération. On a été contacté par le consortium du Stade de France pour leur venir en aide sur la pelouse. On a réalisé la rénovation de celle-ci début mai."

Sparfel a maintenant plusieurs chantiers en cours, notamment des constructions de terrains comme celui du nouveau stade de Chambly, la rénovation de celui d'Orléans et un terrain du centre de formation de Saint-Etienne. Pour réaliser ces travaux et des projets futurs, Sparfel recrute en ce moment. N'hésitez pas à contacter l'entreprise de Ploudaniel.

Retrouvez "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Breizh Izel.