"La relance éco" : dans le Gers, la coopérative Ethiquable a boosté ses ventes pendant le confinement

Toutes les entreprises n'ont pas subi de plein fouet la crise économique engendrée par l'épidémie au Covid-19. Dans le Gers, la coopérative Ethiquable spécialisée dans les produits bio et équitables, a même boosté ses ventes pendant le confinement. Rémi Roux, co-fondateur de l'entreprise basée à Fleurance, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

"On a fait 30% d'augmentation des ventes en mars et avril donc c'est énorme" - Rémi Roux

"Nous avons la chance de faire partie de la chaîne alimentaire, nos produits sont vendus dans les supermarchés et les ventes de produits alimentaires ont augmenté", explique Rémi Roux co-fondateur d'Ethiquable. Les produits bio ont eu la côte pendant le confinement détaille-t-il : " On a fait 30% d'augmentation des ventes en mars et avril donc c'est énorme on a même des problèmes à livrer parce que la grande distribution nous passe d'énormes commandes".

"On est en train de lancer notre chocolaterie pour relocaliser notre fabrication de chocolat" - Rémi Roux

Pour faire face à cette demande, l'entreprise a eu recours à des intérimaires. "Chaque année Ethiquable embauche une dizaine de personnes", précise Rémi Roux et un projet en cours pourrait prochainement gonfler les effectifs: "On est en train de lancer notre chocolaterie pour relocaliser notre fabrication de chocolat qui va se faire dans le Gers à partir de l'année prochaine donc il y aura des embauches".

Et après? Une fois la crise passée, le bio et les produits équitables auront-ils toujours la côte auprès des consommateurs? "On espère que ça n'est pas juste une parenthèse, que c'est un virage", réagit Rémi Roux : "On sait que l'agriculture intensive est responsable d'un quart du réchauffement climatique, on sait qu'on peut produire autant en bio aujourd'hui donc on espère que notre économie va travailler avec une agriculture beaucoup plus saine et respectueuse de l'avenir".