"La relance éco" : dans le Gers, la mercerie en ligne Craftine a tiré son épingle du jeu

Craftine, mercerie en ligne dont l'entrepôt logistique est à Gimont dans le Gers, a bien supporté le confinement. Les commandes ont bondi et il a fallu augmenter les cadences. Son patron, Christophe Aran, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

" On a été obligés de fermer le site régulièrement car on était débordés !" - Christophe Aran

Après "quelques jours de sidération", Christophe Aran explique que l'activité de sa mercerie en ligne a bondi : " Il y a eu une accélération des commandes pour deux raisons, on est dans un domaine 'le Do it yourself' qui avait déjà le vent en poupe donc là les gens avaient beaucoup de temps pour coudre et il y a eu l'activité des masques en tissu où là on a été obligés de fermer le site régulièrement car on était débordés".

" D'une activité de loisirs on est devenu une activité essentielle" - Christophe Aran

Pour répondre à la demande, Christophe Aran a bénéficié d'une "équipe solide" qui travaille aussi le week-end.

Reste à savoir si le business de la mercerie durera longtemps : "L'activité va se dégonfler mais on va quand même restés sur un niveau élevé parce qu'on a vu toute une nouvelle clientèle qui s'est équipée", explique Christophe Aran confiant.