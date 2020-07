La relance éco : après la crise sanitaire, les pompes funèbres haut-rhinoises en sous-activité

Elles ont été débordées au pic de la crise du Covid-19. Les pompes funèbres alsaciennes se remettent doucement d'une période très difficile. Christophe Lantz, qui gère trois sociétés dans le Haut-Rhin, a connu un surplus d'activité de 300% sur six semaines : "Ensuite l'activité s'est arrêtée net, nous nous sommes retrouvés en sous-activité, et on tend aujourd'hui de nouveau tout doucement vers la normale".

à lire aussi Coronavirus : le Grand Est, deuxième région française la plus frappée par la surmortalité

Un personnel marqué par l'épreuve

Christophe Lantz est également président de la corporation des métiers funéraires du Haut-Rhin. S'il connaît encore à ce jour une légère sous-activité, c'est selon lui que "les décès de personnes en fin de vie, qui auraient dû être étalés dans le temps, se sont retrouvés concentrés sur quelques semaines". Il n'enregistre aujourd'hui quasiment plus de décès liés au coronavirus.

"Avec le recul, je ne sais pas comment on a fait pour gérer" ce pic terrible de mortalité, ajoute Christophe Lantz malgré ses 35 ans de métier. Très impliqués, ses salariés restent marqués par cette épreuve. Une fois le pic d'activité passé, plusieurs d'entre eux ont fait "des sortes de burn-out, liés au trop-plein de décès, de risque et de stress".

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?