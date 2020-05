"La relance éco": dans le Loiret, les bureaux de Poste ont quasiment tous rouvert

Fermés depuis le début du confinement, 57 des 68 bureaux de poste du Loiret ont à ce jour rouvert leurs portes au public. A l’intérieur de chaque bureau, les agents sont désormais protégés avec des masques, du gel à disposition et des plexiglas ont été apposés devant les guichets. Pour la clientèle, La Poste a mis un protocole sanitaire d’accès dans ses agences. Pour les grands bureaux comme celui par exemple de Place De-Gaulle à Orléans, "les files d'attente sont organisées à l'extérieur" indique Saïd Najid, directeur de territoire Orléans Métropole Réseau et Banque Postale. Pour les autres, il faut sonner et attendre qu'un agent vienne vous ouvrir. Cela permet de réguler les flux à l'intérieur, "pas plus de 3 à quatre usagers en même temps dans le bureau" précise Said Najid.

Dans les bureaux de Poste du Loiret, comme ici à Saint-Jean-le-Blanc, les horaires d'ouverture ont été aménagés provisoirement © Radio France - Christophe Dupuy

Dans la Métropole orléanaise, rue des Capucins à Saint-Jean-le-Blanc, le bureau de poste a rouvert il y a quelques jours. Comme dans chaque bureau, de nouveaux horaires ont été provisoirement aménagés. Les amplitudes d'ouverture sont moins grandes mais les usagers, habitués des lieux ou occasionnels, ont plaisir à retrouver leur service public. "C'est important, pour acheter ses timbres et puis moi je suis pas très douée pour les machins automatiques alors _je m'adresse directement à la postière_' confie Odette. Le bureau de poste de Saint-Cyr-en-Val étant toujours fermé, Jean-Yves a profité lui de faire ses courses dans le coin pour venir déposer des colis. Michel vient lui juste déposer du courrier à la boîte aux lettres, "les files d'attente, j'évite pour l'instant" dit-il.

Courrier, transaction financière, opérations spéciales, La Poste assure aujourd’hui, malgré les contraintes sanitaires, pouvoir réaliser en général l’ensemble de ses missions. "Nous avons aussi priorisé certaines opérations comme par exemple lors de la période de versement des prestations sociales" rapporte Saïd Najid. Les 11 derniers bureaux de postes du Loiret encore fermés devraient rouvrir d’ici la fin du mois de mai.