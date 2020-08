"La relance éco" : dans le Loiret, les horticulteurs se rélèvent difficilement du confinement

C'est le secteur agricole le plus touché par la crise sanitaire : l'horticulture. La majeure partie de la vente de fleurs se fait entre mi-mars et fin mai, cette année c'était donc en plein confinement. Et ce qu'un horticulteur ne peut pas vendre, il ne peut pas le garder et doit donc le jeter. C'est ce qu'on appelle des "pertes sèches". Pendant le confinement, les horticulteurs du Loiret ont ainsi dû se débarrasser de 80% de leur production.

Début avril, le Conseil départemental avait donc décidé de les aider financièrement en achetant aux horticulteurs loirétains pour 500.000 euros d'arbustes et de fleurs. Aujourd'hui, deux mois et demi après la fin du confinement, les horticulteurs commencent doucement à relever la tête.

Des pertes sèches, en pleine saison des fleurs

Jean-Marie Fortin est président du syndicat des horticulteurs du Loiret. Lui-même a une exploitation à Saint-Jean-le-Blanc : "La Belle Grange Horticulture". 22 hectares sur lesquels il cultive des massifs et des plantes en pot ainsi que quelques légumes. L'entreprise emploie 15 salariés.

"On a dû arrêter de vendre le 15 mars", raconte-t-il, "Donc on a dû jeter toute notre production de mars et début avril ce qui représente 220.000 euros. En mai et surtout en juin, les ventes sont reparties ce qui nous a permis de limiter la perte de chiffre d'affaire, mais cette production qu'on a jeté en mars n'a jamais pu être rattrapée."

Jean-Marie Fortin a dû jeter pour 220.000 euros de production de fleurs pendant le confinement © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une aide du département

Fin mars "La Belle Grange" a ouvert une plateforme de vente en détail sur Internet. L'entreprise a ainsi livré des fleurs chez 600 clients en un mois ... et pu payer ses salariés pendant les deux mois de confinement. Mais il y a aussi eu cette aide du département : 500 mille euros d'arbustes et de fleurs achetés aux horticulteurs du Loiret.

"D'un point de vue du chiffre d'affaire c'était peu de chose, mais ça a permis a des communes, des EHPAD, des hôpitaux de nous connaître", explique Jean-Marie Fortin, "Autant de clients qui n'étaient jamais venus nous voir avant, et qui auront peut-être plus tendance à le faire à l'avenir."

Jean-Marie Fortin cultive aussi quelques légumes : courges mais aussi tomates comme ici © Radio France - Mathilde Bouquerel

Les horticulteurs obligés de puiser dans leur fonds propres

Aujourd'hui grâce à cette aide et à la vente en Drive, grâce aussi à la reprise du secteur dès le déconfinement, la situation des horticulteurs est moins désespérée que ce à quoi ils s'attendaient en mars. Jean-Marie Fortin par exemple n'a perdu "que" 220.000 euros au lieu de 900.000.

On n'hésite pas à puiser dans nos fonds propres pour continuer à faire fonctionner l'exploitation

"L'horticulture comme toutes les entreprises agricoles est un métier de passionnés", confie-t-il, "Donc on n'hésite pas à puiser dans nos fonds propres pour continuer à faire fonctionner l'exploitation. Aujourd'hui c'est ce qui se passe." C'est le cas de Jean-Marie Fortin lui-même, qui confie avoir avancé près de 110 mille euros de sa poche.