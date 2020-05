La relance éco : dans le nord de l'Yonne, l'activité de Prysmian n'a pas été impactée

Prysmian, spécialisée dans la fabrication de câbles électriques et de fibre optique compte deux sites dans l’Yonne à Gron et Paron. C’est l’un des plus gros employeur icaunais avec près de 700 personnes et les deux usines n’ont jamais fermé pendant le confinement