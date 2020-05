La relance éco : dans le Nord et le Pas-de-Calais, la filière automobile redémarre doucement

Chaque jour, France Bleu Nord s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce matin, on évoque l'ensemble de la filière automobile, entre les constructeurs qui rouvrent progressivement leurs sites et les équipementiers. En tout, le secteur emploie 50.000 personnes dans la région.

Le Nord et le Pas-de-Calais comptent trois constructeurs automobiles : Renault, PSA et Toyota. Tous ont repris la production, mais à des rythmes différents. Tour d'horizon, des constructeurs et leurs 20.000 salariés aux équipementiers et leurs 30.000 collaborateurs.

Toyota

L’usine du constructeur japonais, basée à Onnaing, près de Valenciennes, a repris depuis 15 jours maintenant et la totalité de ses 4.000 salariés est désormais sur le pont depuis l’arrivée ce lundi de la 3è équipe. Le site a déjà sorti 660 véhicules.

Renault

Renault à Douai a repris l’emboutissage il y a 15 jours et fournit plusieurs usines du groupe. L’assemblage de véhicules a pour sa part pu recommencer ce lundi avec 20% de l’effectif de production. Toujours chez Renault, MCA à Maubeuge, qui fabrique notamment la Kangoo, a rouvert la semaine dernière et fait travailler 1.000 personnes depuis hier mardi, cela représente environ deux tiers de son effectif de production. Quant à STA, à Ruitz, près de Béthune, le site qui fabrique des boîtes de vitesse reprend progressivement depuis 15 jours. La totalité des équipes de production devraient y être d’ici la fin de la semaine.

PSA

L’usine d’Hordain, près de Valenciennes, vient tout juste de redémarrer ce lundi et prévoit d’atteindre 100 véhicules par jour à la fin de la semaine, 160 à la fin de la semaine prochaine, contre 190 habituellement. À Trith-Saint-Léger, où PSA fabrique des boîtes de vitesse, l’usinage a repris ce lundi et l’assemblage hier mardi. À Douvrin, une seule équipe a redémarré dans ce qu’on appelait autrefois la Française de Mécanique et qui fabrique des moteurs.

Bref tout le monde reprend progressivement, mais pour les constructeurs français toute la question aujourd’hui est celle de la demande du marché. La montée en puissance de l’activité dépendra donc de la réouverture des points de vente. Toyota qui fabrique aussi pour l’export est moins concernée.

Les équipementiers

La région compte en effet un tissu d’équipementiers, 400 entreprises qui totalisent environ 30.000 personnes. Elles ont toutes repris, mais à 30% de leur activité et de leur effectif. Elles tablent sur 80% de l’activité en septembre seulement. Certaines de ces PME ne s’étaient pas du tout arrêtées car elles travaillent aussi pour d’autres secteurs que l’automobile ou pour l’export. Les plus grosses sont Valeo, à Etaples, Faurecia ou encore Novares. Cette dernière est d’ailleurs une des premières victimes de cette crise, elle a été placée en redressement judiciaire au niveau national.

L’Aria, l’association régionale des industries de l’automobile accompagne toutes ces entreprises depuis le début de la crise, les informant des aides possibles, mais leur permettant aussi de mutualiser leurs compétences, voire leurs effectifs. Le but étant que le Nord et le Pas-de-Calais reste la première région automobile de France.

