La relance éco dans le nord Franche-Comté : l'entreprise paysagiste ID Verde refleurit avec le déconfinement

La societé d'espace vert ID Verde est implantée dans le nord Franche-Comté, à Grandvillars et Audincourt. L'entreprise paysagiste a vu son activité mise en sommeil pendant le premier mois de confinement avant de reprendre progressivement depuis la mi-avril. En revanche, les travaux pour les collectivités locales sont à l'arrêt en raison du report du second tour des élections municipales. Stéphane Hugoniot, le responsable nord franc-comtois de ID Verde, fait le point dans "La relance éco" pour France Bleu Belfort-Montbéliard.

La Relance éco : Quel a été l'impact sur votre activité depuis la mi-mars et le début du confinement ?

Stéphane Hugoniot : "Dans un premier temps, tout a été stoppé dès le début du confinement, on a dû fermer tous les chantiers, les mettre en sécurité et puis stopper complètement l'activité de la production. Autour du 14 avril, on a pu relancer avec l'accord des collectivités, des équipes d'entretien puisque tous les parcs étaient fermés. On pouvait donc faire travailler nos agents en toute sécurité avec le respect des gestes barrières dans les parcs et des collectivités et des communautés d'agglomération.

La Relance éco : Et depuis comment s'est relancée votre activité ?

Stéphane Hugoniot : "Ca ne reprend réellement que maintenant, on a eu 2 mois complets très difficiles parce qu'en plus avec le COVID-19, on a aussi eu le problème avec les élections reportées. Et comme on travaille directement avec les collectivités locales sont décalées, ça bloque un peu tous les projets de travaux. On a bien du mal encore aujourd'hui à retrouver notre charge d'activité, donc on fait le forcing auprès de nos clients pour redémarrer quand même les activités. Il y a un bon nombre de clients qui nous suivent et on redémarre ce qui peut être démarré mais avec avec les élus et les nouvelles élections, on est bien obligé d'attendre que tout ça se mette en place.

La Relance éco : Quels types de travaux sont en stand-by avec certaines collectivités locales du Nord Franche-Comté ?

Stéphane Hugoniot : "Il y avait des travaux prévus d'aménagement paysager comme de la pose de dalle, ou réalisations de béton qui du coup son décalés.

La Relance éco : Vous intervenez aussi pour les stades de sport dans dans les communes, et vous êtes notamment partenaire du FC Sohaux-Montbéliard ?

Stéphane Hugoniot : "Avec le FCSM, nous n'avons jamais arrêté l'activité et on a continué d'entretenir tous les terrains, de réaliser les travaux de régénération de Bonal et des pelouses annexes (Chabaud et Wembley), ainsi que les terrains du centre d'entraînement. Et puis on arrive aujourd'hui à redémarrer l'entretien de tous les terrains des clubs de district, de la Ligue environnants à travers des travaux de régénération, de décompactage ou encore de sablage

La Relance éco : "Et au niveau de votre personnel, quel a été l'impact ?

Stéphane Hugoniot : "Evidemment, on a mis tout le monde en chômage partiel dès les premiers mois mais on dû mettre de côté nos intérimaires, CDDs. Aujourd'hui, on n'a pas encore repris à 100 pour 100, on est en sous-effectif. On adapte notre personnel avec la charge de travail qu'on a aujourd'hui.