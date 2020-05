La relance éco - l'entreprise de nettoyage Poly 3000 retrouve la moitié de son activité

L'activité reprend pour l'entreprise de nettoyage Poly 3000 dont le siège se trouve Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. La société compte environ 250 clients en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 80% d'entre eux ont suspendu leur contrat pendant le confinement. "Pour les 20% restants se résument aux supermarchés, nous travaillons aussi beaucoup dans le secteur tertiaire, les bureaux il faut les nettoyer même si une partie des employés fait du télétravail. Des médecins, des dentistes, des kinés aussi ... et quelques copropriétés, mais très peu", précise Julien Smokovic, le président du groupe Poly 3000 qu'il gère avec ses deux fils.

La fin du confinement est une bonne nouvelle pour ce chef d'entreprise. Le téléphone sonne à nouveau depuis que le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé son plan de déconfinement. "On sent la reprise un peu... Les magasins, les centres commerciaux. Nous avons reçu le feu vert pour intervenir aux centre à CAP 3000 à Saint-Laurent du Var et au centre Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer".

Mais la moitié de ses clients manquent toujours à l'appel : la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, mais surtout les restaurateurs et hôteliers. "Avec eux nous doublons notre chiffre d'affaires l'été. Là nous avons perdu trois hôtels qui nous appellent généralement pour la saison entre avril et octobre. La direction d'un gros restaurant de Beaulieu-sur-Mer m'a contacté pour me dire qu'elle cassait le contrat de nettoyage".

Julien Smokovic n'a donc pas le choix : une quarantaine de ses salariés, sur cinquante sont en chômage partiel. Certains conservent encore quelques heures de travail. "Au lieu de travailler 35 heures par semaine, ils vont peut-être travailler 5/6 heures. J'ai au moins 20 salariés qui ne travaillent plus du tout. Ils étaient affectés à des sites fermés en ce moment, à cause de l'épidémie". Le chef d'entreprise a obtenu un prêt garanti par l'Etat. Jusqu'à 200.000 euros débloqués en trois fois d'ici décembre. "Ça peut paraître énorme mais c'est rien avec tout ce qu'il y a à payer : les charges, la TVA, le frais des voitures, les assurances, les loyers et pour payer les fournisseurs. Eux aussi sont à l'arrêt".

Certains clients qui font toujours appel à ses services de nettoyages rencontrent également des problèmes de trésorerie. "Plusieurs de mes clients m'ont demandé s'ils pouvaient me payer à 120 jours au lieu de 30 jours habituellement. J'ai accepté, il faut être solidaire et on ne peut pas se permettre de mettre le couteau sous la gorge de nos partenaires".

Au-delà des difficultés financières, certains directeurs, chefs d'entreprises, craignent d'engager leur responsabilité si un salarié contracte le coronavirus. "On nous demande de mettre l'accent sur les points contacts, portes - poignets - interrupteurs - imprimantes - photocopieuses ... Nous avons signé des avenants aux contrats jusqu'au 30 juin, il ajoute un temps de travail pour cela, une heure ou une demi-heure", explique Julien Smolovic.

Il propose également une désinfection des locaux contre le Covid-19, il faut pour cela débourser 100 euros (hors taxes) pour 50 mètres carrés. "Certains de mes clients ont plus de 1.000 mètres carrés, ils ne peuvent pas sortir cette somme. D'autres peuvent se le permettre qu'une seule fois", admet le président du groupe Poly 3000. Il reste optimiste : il sait que son entreprise va se relever de cette crise.