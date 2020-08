"La relance éco" : dans les deux Charente, les salles de mariages redémarrent tout doucement

La période est compliquée pour les châteaux et les domaines qui proposent à la location des grandes salles pour les mariages. Beaucoup de couples ont préféré reporter d'un an leurs noces et rares sont ceux qui se sont dit "oui" en Charente et Charente-Maritime cet été.

Avec la peur de la covid, nombreux sont les couples qui ont décidé de repousser leur mariage en Charente et Charente-Maritime. Les entreprises et les familles qui louent leurs salles dans des châteaux et des domaines d'exceptions en souffrent économiquement. Ils ont perdu entre deux tiers et 80 % de leurs chiffres d'affaires cette année dans les deux départements.

Les pistes de danse interdites en Charente

Anne Vignaud est la directrice d'exploitation du ‎château de la Pouyade à Saint-Yrieix en Charente. Sur 32 mariages de prévu, elle n'en aura finalement que douze. L'une des explications pour elle, c'est l'absence de piste de danse. "Les mariés, le port du masque et les embrassades, effectivement ça change leur mariage", affirme-t-elle. Anne Vignaud poursuit : " mais ça donne l'impression que ce sont de nouvelles habitudes qui sont en train de se créer. Ça ne leur pose pas tant de problèmes que ça. C'est vraiment le fait de porter des masques sur la piste de danse, ou même en Charente, comme nous, c'est le cas, _la préfecture nous interdit totalement les pistes de danse._" Elle assure que ses clients sont responsables et respectent l'interdiction.

Certains couples se disent quand même "oui"

Les couples qui ont maintenu leur mariage le font d'une part, car ils ne sont pas sûrs que l'an prochain soit mieux selon Anne Vignaud. Parfois, de la famille doit partir à l'étranger. Souvent ils vivent déjà ensemble selon Philippe Fannoy, le propriétaire du Chateau de Théon à Cozes Charente-Maritime. "Il y a beaucoup de couples qui vivent déjà ensemble donc c'est vraiment la fête du mariage, la célébration qui est reportée. Leur vie au quotidien ne change pas", estime-t-il.

Pour lui, le fait que la plupart des couples aient décidé de reporter leurs mariages va retarder certains investissements. _"_On va avoir un coup de frein sur ce qui est prévu comme travaux pour la restauration [du château]. C'est malheureux, mais il n'y a rien à faire", explique Philippe Fannoy.

Une bonne année 2021

Philippe Fannoy reste confiant pour l'année prochaine et a déjà pas mal de réservations, en plus les reports. C'est exactement pareil pour Maxime Pelletant du Chai Pelletant à Archiac en Charente-Maritime : "2021 se retrouve bien réservé, voire quelques réservations pour 2022, ce qui rare deux ans à l'avance, mais là, c'est le cas." Tous espèrent surtout une amélioration sanitaire pour pouvoir reprendre normalement leur activité le plus vite possible. Ils estiment ne pas pouvoir tenir une deuxième année de pandémie.