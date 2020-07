La relance éco : dans les minoteries bretonnes, l'engouement pendant le confinement s'estompe

Pendant la longue période de confinement, on a beaucoup parlé de pénurie de farine y compris en Bretagne, ou avec une quarantaine de moulins, la production est l'une des plus importantes en France. Cette production bretonne sert à 95% à alimenter les boulangeries, biscuiteries, et les crêperies, mais après cette crise du coronavirus, certaines minoteries ont également développé la vente directe aux particuliers. "Pendant le confinement, à la maison, on a redécouvert le plaisir de cuisiner, confectionner des gâteaux, et faire son pain... ces habitudes vont sans doute rester un peu" souligne Jean-François Jaffres, le président de l'association des meuniers bretons. "Lorsqu'ils ont cherché à s'approvisionner en farine et qu'il n'y en avait plus en grandes surfaces, les consommateurs ont découvert qu'il y a avait des minoteries, tout prêt de chez eux." constate encore Jean-François Jaffres.

"Au début du confinement, on a refusé des centaines de clients qui voulaient venir au moulin" - Julie Pivan de la minoterie Champcors de Bruz

Dans la minoterie familiale de Champcor à Bruz, près de Rennes, Julie Pivan a eu eu du mal à répondre à la demande des premiers jours du confinement "il fallait qu'on mette en place les gestes barrières, et nous avions énormément de demande pour nous acheter de la farine de blé. On s'est équipé d'un terminal de paiement et on chargeait les sacs de farine directement dans les coffres de voiture" explique la responsable de la minoterie.

L'engouement s'estompe aujourd'hui

Avec le déconfinement, cet engouement s'est aujourd'hui un peu nettement estompé "même s'il est certain de certains consommateurs ont changé leurs habitudes et vont continuer à venir chercher leur farine chez nous" précise Julie Pivan. La propriétaire du moulin n'a refusé qu'une seule proposition "celle des grandes surfaces ! Elles sont venues nous demander de les alimenter. Mais dès le déconfinement, elles ont repris leurs anciennes habitudes et sont allées acheter de la farine allemande ou italienne. La mise en valeur du local, ça n'a pas durer" .

De la farine vendue pour collecter des fonds pour la recherche contre le Covid

A Guéhenno dans le Morbihan, la minoterie Bertho alimente uniquement les boulangeries et les crêperies où le niveau d'activité n'est pas encore revenu complétement à la normale. Mais Jean-Pierre Bertho a profité de la période pour mettre en valeur sa production tout en collectant des fonds pour la recherche contre le Covid "nous avons pris la décision avec nos salariés et nos clients boulangers et nous avons vendus des sachets dans les commerces". La vente de cette farine bretonne a permis ainsi de collecter 8000 euros pour la recherche contre le Covid. La somme a été versée à la fondation Nominöé.