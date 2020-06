La relance éco : dans les Pyrénées-Orientales, les déménageurs font à nouveau un carton

Les journées de François Pastor sont désormais bien remplies. «Depuis le déconfinement du 11 mai, on a énormément de demandes, et le mois de juin est sur la même lancée» explique le gérant de l’entreprise TDS 66 basée à Saint-Estève. «On arrive à gérer comme on peut mais _on est parfois obligé de refuser des clients_».

Cette reprise d’activité se fait après une longue période de creux due au confinement. «On a quand même réalisé quelques déménagements pendant les mois de mars et d’avril : un appartement insalubre ou une expulsion… mais _on en a aussi profité pour faire du bénévolat_. Nous avons mis notre matériel à la disposition de la Banque Alimentaire. Nous avons fait du transport pour le Secours Populaire ou l’hôpital de Perpignan.»

Mais combien de temps va durer cette forte activité ? «Notre crainte c’est que tout retombe dans quelques mois. Il faut être très prudents, ne pas se brûler les ailes et embaucher n’importe comment car ça risque d’être compliqué…»

L’interview de François Pastor est à réécouter ici.