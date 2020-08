La relance éco : dans les vignes de l'orléanais, une reprise qui ne compensera pas les pertes du printemps

Comme les autres, les vignerons de l'appellation Orléans et Orléans-Cléry ont connu un coup d'arrêt au printemps pendant le confinement. Une activité commerciale réduite, plus de temps dans les vignes. Mais maintenant ça repart, à la veille de vendanges 2020 très précoces cette année encore.

A la tête, avec son oncle et sa femme, du domaine du Clos Saint Fiacre à Mareau-aux-Prés, Hubert Piel fait partie des quelques vignerons qui font encore vivre les appellations Orléans et Orléans Cléry, 12 ans après l'obtention de l'AOC. Il se prépare cette année à des vendanges précoces, sur son domaine d'une vingtaine d'hectares.

"Cette année, avec le confinement qui nous a privés d'activité commerciale, on a eu vraiment beaucoup de temps à passer dans les vignes. Et on a vu les premiers signes de la précocité dès le printemps, à la première floraison". Ce sera donc début septembre, sans doute aussi tôt qu'en 2018. "C'est même de plus en plus tôt ! Le printemps a été chaud, le végétal a vraiment grandi vite, mais maintenant il faut de l'eau, pour vraiment favoriser la maturité du raisin".

Un coup d'arrêt en mars, puis un redémarrage en flèche

Hubert Piel organisait ce samedi 15 août avec d'autres producteurs locaux, une journée Portes Ouvertes sur son domaine pour retrouver ses clients, les habitués et les touristes de passage. "On est toujours contents de les retrouver, mais ils sont revenus tout de suite après le confinement, pour beaucoup. En fait il y a eu un coup d'arrêt massif, mais dans les 15 jours qui ont suivi le déconfinement, c'était la folie !"

Le domaine du Clos Saint Fiacre réalise 30% de son chiffre d'affaires en vendant au domaine, environ 25% à l'export, mais près de la moitié de son chiffre d'affaire, c'est avec la restauration et les cavistes. "Les cavistes eux ont bien marché pendant tout le confinement. Les restaurants bien sûr ça s'est arrêté, mais là c'est reparti en flèche aussi". L'été est plutôt satisfaisant, donc, "mais ça ne rattrapera pas nos pertes du printemps" prévient Hubert Piel.

Beaucoup de demandes d'embauche au printemps

Le vigneron raconte qu'il a reçu un certain nombre de candidatures au printemps, pour venir travailler dans ses vignes. Des gens qui se retrouvaient sans activité à cause du confinement. Le ministre de l'agriculture à l'époque, Didier Guillaume, avait même appelé les français à aller aider les producteurs sur leurs exploitations. "On n'avait pas forcément besoin, c'est ça le problème, parce que nous on était déjà dans les vignes faut d'activité commerciale".

En revanche, pour les vendanges, les propositions sont limitées. Mais lui n'a pas besoin d'énormément de main d'oeuvre pour ses vendanges, même s'il prévoit d'embaucher cette année pour réaliser une partie de ses vendanges à la main, comme c'est le cas de plus en plus dans l'appellation.