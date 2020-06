"La relance éco": Dans les Vosges le parc d'aventure de la Bresse espère un second souffle

L'épidémie de coronavirus est passée par là. Le parc d'aventure "Bol d'Air" de la Bresse dont la saison large court d'avril à début novembre, n'a rouvert ses portes au public que le 21 mai dernier avec une voilure très réduite. "les mesures barrières nous imposent des groupes de 10 personnes au maximum" souligne Laurent Mougel qui compte les visiteurs sur les doigts d'une main. "En temps normal à cette période de l'année le parc accueille quotidiennement plusieurs centaines de personne" poursuit encore le responsable des activités.

Une baisse de fréquentation qui a des conséquences sur l'emploi. A cette période de l'année en temps normal, ils sont 80 salariés et saisonniers à travailler sur le site. Jusqu'au 1er juillet ils ne seront que la moitié présents, le parc n'ouvrant que les week-ends et les mercredis après-midi. "Le but dans un monde idéal c'est de reprendre tout le monde pendant l'été mais nous n'avons pas de visibilité" s'inquiète Laurent Mougel. D'autant que la formation des saisonniers qui devait se tenir le mois dernier a été retardée d'un mois.

A côté du parc d'aventure, les hébergements insolites marchent plutôt bien. Ceux qui avaient réservé avant la période de confinement pour le printemps ont majoritairement reporté sur les mois de juillet et d'août. En revanche les groupes ont tous annulé. Colonies de vacances françaises et étrangères, séminaire, enterrement de vie de garçon. "Tout ça on l'a perdu et on ne sait pas quand on pourra le récupérer" conclut encore Laurent Mougel qui estime le manque à gagner pour la saison 2020 à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Beaucoup dépendra de la météo de cet été, alors que les français qui partiront en vacances le feront sans doute pour beaucoup dans l'héxagone.