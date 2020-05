La relance éco : David Lisnard appelle les Azuréens à un "tourisme civique" cet été

Même si l'activité touristique va pouvoir reprendre à partir du 2 juin, avec notamment la réouverture des bars et restaurants et la levée de la limite de 100 kilomètres pour se déplacer, le plus dur est sans doute à venir pour les professionnels du tourisme, assure le président du CRT (Comité régional du tourisme) David Lisnard. "Oui le pire est à venir sur le plan économique et social. Notamment à partir de septembre. Au moment où il va falloir commencer à rembourser les aides. Il va falloir que la rentabilité soit très forte. Il va y avoir de la casse, notamment dans les établissements qui avaient des fragilités de trésorerie."

"Il faut que les Azuréens redeviennent amoureux de la Côte d'Azur," David Lisnard Copier

1,2 milliard d'euros de pertes pour le tourisme dans les Alpes-Maritimes

Véritable moteur de l'économie azuréenne, le tourisme est un des secteurs qui a le plus souffert de cette crise sanitaire et les chiffres dévoilés par David Lisnard donnent le vertige. "Rien qu'à Cannes, on a perdu 500 millions d'euros depuis le mois de mars. Sur l'ensemble des Alpes-Maritimes on estime les pertes à 1,2 milliard d'euros. Ce sont des montants qu'on ne retrouvera pas. Les chambres et les lits qui n'ont pas été vendu ces dernières semaines ne seront pas rattrapés. Les mois d'avril et de mai sont deux mois essentiels pour la filière habituellement sur la Côte d'Azur."

Le monde entier veut venir sur la Côte d'Azur alors il faut que les Azuréens redeviennent amoureux de la Côte d'Azur

Alors pour permettre aux professionnels du tourisme de relever la tête, David Lisnard en appelle aux Azuréens. "Oui nous allons dès demain lancer des campagnes de communication dans les grandes villes françaises. Oui nous allons adapter notre stratégie aux règles sanitaires. Si le 15 juin les frontières rouvrent avec l'Allemagne, nous communiquerons pour les inciter à venir. Mais je crois qu'aujourd'hui on a l'opportunité de faire du tourisme civique ! C'est à dire, nous-mêmes Azuréens, de consommer du tourisme chez nous. De réserver dans un camping ou dans un hôtel près de chez nous, de redécouvrir le moyen pays, notre littoral. Je peux vous dire que de nombreux Cannois ne connaissent pas bien les Îles de Lérins ! Le monde entier veut venir sur la Côte d'Azur alors il faut que les Azuréens redeviennent amoureux de la Côte d'Azur."