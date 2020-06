La relance éco : de la pisciculture à l'ouverture d'un "Grand Panier Bio" à Thiers

"On a vendu beaucoup de poissons pendant le confinement, là je n'ai plus rien". Et cette fois, si Gaëtan Bruchet n'a plus de truite à proposer aux clients, ce n'est pas à cause de la sécheresse comme l'été dernier. "On a envie de pleurer tous les jours, on a plus envie de faire ce métier" se lamentait à l'époque le jeune homme devant l'hécatombe. La température de l'eau de la Credogne, la rivière qui alimente ses bassins d'élevage, est montée à 25 degrés, provoquant la mort des poissons en très grand nombre. "On a perdu trois tonnes de production, et le chiffre d'affaire qui va avec, heureusement quelques aides sont arrivées cette année, mais ce ne sera pas le cas tous les ans". Et en cas de nouvelle sécheresse l'été prochain, ce ne sera pas tenable pour l'exploitant.

"On a essayé de repartir comme on a pu" poursuit Gaëtan Bruchet, "on a refait des alevins, racheter des poissons, ils arrivaient à maturité juste avant le confinement, mais on devait les vendre pour l'ouverture de la pêche, et avec le Covid ce n'était plus possible". Ce sont donc les particuliers qui en ont profité "avec un système de vente à domicile qui s'est développé de façon exponentielle pendant cette période" explique le pisciculteur, "mais ça ne suffit pas".

Ne plus dépendre complètement du débit de la Credogne

Les perspectives étant incertaines, "avec encore deux ans et demi de crédit pour le site du Moulin de la Charme", Gaëtan Bruchet va se diversifier. Pour ne plus dépendre entièrement du réchauffement climatique, du débit et de la température de la Credogne, il a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure.

Le jeune homme va ouvrir une franchise de l'enseigne clermontoise "Le Grand Panier Bio" le 17 juin prochain à Thiers. "Il y a aura une poissonnerie dedans, c'est rare" s’impatiente Gaëtan Bruchet. On y trouvera toutes sortes de produits Bio, et donc les truites de la pisciculture du Moulin de la Charme.