"La relance éco" : de nouveau ouvert, le trampoline park d'Amiens attend ses visiteurs

Après plus de deux mois et demi de fermeture, l'activité a repris ce mercredi 3 juin au trampoline park d'Amiens. Un redémarrage avec un public encore absent sur une grosse partie de la journée. Le temps de la communication "a été très court" justifie Elodie De Martelaere, la directrice d'exploitation de ce parc You Jump de 1 500 m2, installé depuis mars 2019 sur la ZAC Montières.

Prévenu depuis le jeudi 28 mai et les nouvelles annonces d'Edouard Philippe, Elodie De Martelaere a surtout dû valider l'aménagement de son trampoline park en quelques jours.

Un sens de circulation sur les trampolines

Pour entrer, il faut désormais suivre un sens de circulation et se laver les mains au distributeur de gel hydro-alcoolique. A côté du comptoir, le marquage au sol rappelle la distanciation sociale à appliquer. Les parents doivent désormais attendre leurs enfants dans une zone dédiée.

Sur les trampolines, on suit aussi un sens de circulation. Impossible de se balader librement, la zone est devenue plus encadrée "pour respecter l'espacement et éviter que les gens soient trop en contact les uns avec les autres" souligne Elodie De Martelaere.

Les règles à suivre avant d'entrer sur les trampolines du You Jump Park à Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

Rassurer les parents

Pour la gérante , l'objectif du moment est bien "de rassurer les parents" sur les mesures mises en place. "On est le plus transparent possible sur toutes les informations. On a une obligation de nettoyage après chaque session. On porte les masques et les gants." appuie-t-elle.

Si l'activité n'est pas en danger dans l'immédiat, le retard pris en deux mois et demi s'annonce difficile à rattraper, "nous sommes une activité indoor" admet Elodie de Martelaere. Tout en ajoutant : "on clôture normalement notre période la plus importante sur les vacances d'avril, qui n'ont pas pu avoir lieu. On va également avoir une grosse perte sur juillet-août car nous travaillons avec les centres aérés, qui ont tout annulés forcément."

Chacun dans un cercle, Elodie De Martelaere (au centre) et ses 2 employés devant le comptoir d'accueil du trampoline park © Radio France - Alexandre Lepère

La pluie, une alliée ?

Si le temps est clément cet été, la fréquentation pourrait donc ne pas repartir à la hausse. "Je ne vais pas dire que l'on souhaite la pluie. Mais un peu quand même !" ironise Elodie De Martelaere.

Avant ça, l'espoir pour la gérante est de voir revenir les clients revenir dés ce week-end. Et surtout, que tout le monde soit rassuré !

