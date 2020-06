La Relance Éco : de nouvelles mesures sanitaires appliquées dans les campings mayennais

Les campeurs peuvent de nouveau planter leur tente, les campings de la Mayenne ont le droit de rouvrir depuis ce mardi, après près de trois mois de fermeture forcée. Mais évidemment, les établissements d'hôtellerie de plein air doivent aussi s'adapter au coronavirus, avec de nouvelles règles sanitaires. Au camping des loisirs à Évron par exemple :

port du masque obligatoire dans les parties communes (accueil, sanitaires...)

désinfection totale des chalets et mobil-home après le départ des locataires

délai de 24 heures entre deux locations

un seul voyageur autorisé à la fois à l'accueil du camping

On a hâte que le camping revive ! Avec des contraintes en plus sanitaires, mais surtout l'envie d’accueillir les gens !

La relance Eco en Mayenne : les campings mayennais redémarrent Copier

Tout est prêt pour accueillir les campeurs

Le camping des loisirs à Évron a fermé en mars seulement trois semaines après sa réouverture en février, avec une nouvelle équipe. Le camping était auparavant géré par la commune, désormais c'est une gestion privée. Les 91 emplacements dont sept chalets sont disponibles à la location, cinq premiers clients ont pris possession ce mardi des chalets, cinq ouvriers qui travaillent sur des chantiers de la région. Mais Cyril Lalue Desterme, le nouveau gérant, est impatient d’accueillir les campeurs de l'été.

Cyril Lalue Desterme. Copier

Et à Évron, la municipalité, propriétaire du terrain où est implanté le camping des loisirs, a suspendu totalement le paiement des loyers des mois de mars et d'avril.

Le camping de la Chesnaie attend ses premiers campeurs

Pour le moment le snack et les activités nautiques se sont pas accessibles au camping de la Chesnaie. © Radio France - Charlotte Coutard

Le camping intercommunal de la Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine, au sud est de Laval a aussi rouvert ce mardi ses 8 chalets et 8 mobil-home, ce sera ce vendredi pour les quinze emplacements tentes et caravanes. Et la responsable reçoit déjà des appels d'habitants d'autres départements mais aussi de Mayennais, qui veulent se mettre au vert avec leurs proches dans les prochaines semaines.

Doucement mais surement, notre calendrier de réservations se remplit, avec [...] beaucoup de regroupement familiaux

Anne-Laure Arnaud, responsable du service tourisme pour la communauté de communes du pays de Meslay Grez, en charge des différents sites d'hébergement et de l'activité touristique Copier

Le camping de la Chesnaie est géré en ce moment par une seule personne, contre quatre habituellement à cette période de l'année, mais les trois saisonniers doivent être recrutés pour le mois de juillet.