La "relance éco" : déjà 1000 commandes pour le véhicule hybride C5 Aircross produit à PSA à Rennes

"En moins de trois mois, pouvoir revenir à trois équipes sur le site rennais est déjà une très bonne nouvelle" estime le directeur du site PSA de la Janais, Stéphane Gélas. Avant le confinement, il y avait quatre équipes sur les chaînes de montage. " Je ne veux pas faire rêver à un retour rapide de cette quatrième équipe, je crains les désillusions" ajoute le directeur. L'ambition aujourd'hui est de produire 560 véhicules par jour dès le mois de septembre, grâce au retour de cette troisième équipe. Pour cela, la direction fait d'abord appel aux salariés en CDI, mais elle aura aussi recours à des effectifs de PSA en provenance d'autres usines du groupe, certains sont d'ailleurs déjà arrivés "Nous avons déjà 140 salariés de l'usine de Poissy, et la semaine prochaine une dizaine arrive de Saragosse, en Espagne. Nous avons aussi une dizaines d'intérimaires". Le retour d'autres salariés intérimaires pourrait intervenir dès la rentrée aussi "Si Poissy reprend une activité, il n'y aura plus besoin de solidarité entre les usines du groupe, et nous solliciterons de nouveau les intérimaires sur le bassin rennais".

Un millier de C5 Aircross hybride déjà commandé

Le marché de l'automobile reprend peu à peu et les marques PSA et Citroën "s'en sortent bien" assure Stéphane Gélas. Les ventes des modèles fabriqués à Rennes, 5008 et C5 Aircross sont plutôt bonnes "Nous sommes en plein lancement de la C5 Aircross hybride rechargeable, et alors que la voiture n'est pas encore dans les concessions, il y a déjà un millier des commandes enregistrées."

Des mesures sanitaires jusqu'à la fin de l'été au moins

Pour produire ces voitures, le protocole sanitaire mis en place en mai va rester similaire, sans doute jusqu'à la fin de l'été. En attendant, avec la chaleur de ces derniers jours, des pauses supplémentaires sont prévues, pour permettre aux salariés de s'hydrater régulièrement.