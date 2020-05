"La relance éco" : Delta Voile à Mauguio, touchée mais pas coulée

L'entreprise Delta Voile a été créé en 1972 à Mèze au bord de l'étang de Thau. Depuis 1975 elle est installée à Mauguio près de Montpellier (Hérault) ou elle produit environ 1000 voiles chaque année pour un chiffre d'affaire d'environ 2,5 millions d'euros. Elle emploie une quinzaine de salariés dont 9 au sein de l'atelier de fabrication qui a tourné au ralenti durant les deux mois de confinement liés au Covid-19. "L'entreprise a fermé ses portes pendant 15 jours au début du confinement. C'était une décision prise avec l'ensemble des collaborateurs et puis début avril ils sont revenus vers moi en me disant l'entreprise est menacée, qu'est qu'on fait? Alors on a rouvert l'atelier en prenant des précautions et on a fonctionné à 4, puis à 6 jusqu'au déconfinerment" raconte Bernard Mallaret le directeur général.

Production en baisse

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, l'activité reprend de manière plus soutenue mais en raison notamment de l'annulation ou du report de courses au large, Bernard Mallaret s'attend à une baisse d'activité de 30 à 40 % cette année.

Notre ami Kito de Pavant (skipper de Made In Midi) par exemple a été obligé de revoir son programme à la baisse donc il y a des voiles que l'on devait faire qu'on ne fera pas

Optimiste malgré tout

"Il faut reconnaître qu'on a été très aidé par l'état qui a accepté de prendre en charge les salaires sous forme de chômage partiel, de nous prêter de l'argent à des conditions avantageuses etc donc sauf catastrophe, on va passer 2020 sans trop d’encombres. En revanche je suis plus inquiet pour 2021" confie le directeur de Delta Voile . Mais en bon marin, Bernard Mallaret sait qu'après la tempête revient toujours le beau temps, il veut donc rester optimiste. "Cet épisode que nous traversons va montrer que la voile est _un domaine de liberté, de respect de la nature, des valeurs qui vont se développer_" conclut-il.

Je suis certain que notre secteur a de l'avenir parce que on a pas trouvé un autre moyen pour faire le tour du monde sans émissions de carbone que le bateau à voile

