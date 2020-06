La relance éco : depuis le confinement l'Abbaye de Citeaux croule sous les fromages

Le fromage de l'Abbaye de Citeaux est l'un des produits du terroir prisé en Côte-d'Or mais on en trouve aussi dans le Nord de l'Europe. Mais depuis le confinement, les moines se retrouvent avec 7.000 fromages déclassés parce qu'ils sont un peu trop salés, auxquels s'ajoutent 6 000 fromages qu'il a fallu congeler. Vous faites le calcul ça fait 13 000 fromages à écouler. Entretien avec le Frère Jean-Claude, chargé de la vente et de l'expédition des fromages de l'Abbaye.

Comment en êtes vous arrivé à un tel stock d'invendus?

Notre magasin était fermé à cause du confinement et une bonne partie de nos fromages est achetée par des grossistes qui alimentent des marchés et des restaurants. Les marchés, les restaurants et notre magasin étant fermés, on n'a plus ou vendre notre fromage. J'ai essayé de trouver un grossiste qui puisse nous vendre à prix de gros, 300 pinces à linge pour mettre au pis de nos vaches, mais je n'en ai pas trouvé, et elles ont continué à produire du lait et tout ce lait est transformé en fromage!

Cela fait quelques semaines maintenant que les marchés ont repris, les restaurants rouvrent les uns après les autres, est ce que ça vous permet d'écouler à nouveau votre marchandise ?

C'est un tout petit début. D'abord il y a très peu de monde en ce moment qui vient dans le magasin. Ensuite, les restaurants comment à rouvrir mais c'est très doucement, même chose pour les marchés, donc les grossistes achètent très peu or nos fromages sont vendus à 60% à de grossistes. On a contacté un certain nombres de moyennes surfaces de notre secteur: des Intermarchés, Bi 1, Attac, Magapomme à Bretenières, qui de façon très sympathique, nous ont pris des fromages pour pouvoir en vendre directement. Cela nous a permis de ne pas être complètement coincés. Mais pendant ce temps là, nos vaches produisent du lait tant qu'elles peuvent et tout le lait est transformé en fromage. Du coup, notre fromagerie est pleine à craquer.

Comment peut on faire pour vous aider et acheter ces fromages? C'est possible sur internet ?

Non il faut venir au magasin. On n'a pas de vente directe par internet. Mais on peut aussi se rendre dans l'un des magasins qui vend nos fromages bien sûr.

