La relance éco : depuis le confinement, tout le monde veut sa poule pondeuse

C'est un des effets surprenants du confinement, pendant la crise du coronavirus. Les Drômois et Ardéchois ont été nombreux à acquérir une ou plusieurs poules. François Metton, le patron de la société Volador, qui vend des poules pondeuses aux particuliers parle même de "vague incroyable" qui a déferlé, dès le début du confinement. Il donne quelques chiffres : en trois mois, 10.200 appels contre 7100 sur la même période en 2019. 1000 clients reçus sur le site de Montmeyran, dans la Drôme, qui ont acheté 4000 poules (c'est deux fois plus qu'en 2019). Et 30.000 poules ont été vendues aux particuliers, au total, en Savoie, Haute-Savoie, Isère, dans l'Ain, le Rhône et la Drôme. C'est 40% de plus que l'an dernier.

"Adopter une poule ne s'improvise pas" - François Metton

Une tendance qui s'est exacerbée pendant le confinement

"Nos équipes étaient hyper-mobilisées et on a pu faire face à cette hausse de la demande, mais c'était un peu chaud quand même" reconnaît, avec le sourire, François Metton. En moyenne, chaque client a acheté trois ou quatre poules.

Le patron de Volador n'est pas surpris de cet engouement pour les poules pondeuses. Un engouement pas si soudain. "C'est une tendance lourde. Tous les ans, on a plus de clients avec un renouvellement chez les trentenaires, quadragénaires. _Il y a un retour au "fait soi-même" avec la volonté d'avoir son potager, d'avoir ses poules pour maîtriser ce qu'on mange_. Cette tendance a été exacerbée pendant le confinement. Tout simplement parce que certains qui n'avaient pas eu le temps de réaliser leur projet ont pu construire leur poulailler et acquérir enfin des poules".

Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. "Quand on prend un animal, ce n'est pas anodin ! Notre filière est très hétéroclite... nous, chez Volador, on a une vraie démarche qualité dans l'élevage des poules mais aussi dans l'accompagnement de nos clients. On leur donne de précieux conseils pour que l'accueil dans leur jardin se passe bien et pour que les poules pondent ! Et là, tout dépend de l'alimentation. Une poule bien nourrie peut pondre toute l'année!" assure François Metton.

