La Relance éco : des aides financières pour les commerçants et artisans du Val de Fensch

En cette période de Covid 19, de nombreuses entreprises du département ne sortent toujours pas la tête de l'eau. Dans le Val de Fensch, la communauté d'agglomération a décidé d'aider les commerçants et artisans à compenser leurs pertes. Deux dispositifs d'aides sont proposés. L'un consiste à attribuer des subventions aux structures qui veulent investir pour leur futur. L'enveloppe est fixée à 50 000 euros pour les prochains mois. L'autre, en un fonds de résistance de 450 000 euros, en partenariat avec la Région, pour avancer les trésoreries des entreprises.

Michel Liebgott, le président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, répond aux questions de France Bleu Lorraine Nord.

On est au milieu de l'été, cela fait plusieurs mois que nous sommes déconfinés, quelle est la situation des entreprises du Val de Fensch ?

Michel Liebgott : "Nous les avons rencontré après le déconfinement pour faire un point sur leurs situations. C'est vrai que c'est très difficile pour beaucoup d'entre eux. Je pense à tout ce qui est restauration et commerce local. On peut craindre que cela soit encore très délicat à la rentrée, pour des raisons sanitaire, mais aussi parce qu'il y a des mesures qui avaient été prises pour permettre à certains de passer le cap. Pour autant, il faut reprendre, une vie normale."

En quoi c'était important d'aider les petits commerçants notamment ?

"Dans le Val de Fensch, on a deux catégories d'entreprises. Les emplois qui dépendent des grandes sociétés, qui souffrent également. Eux sont aidés dans des dispositifs plutôt nationaux. Je pense en particulier à ArcelorMittal et à l'ensemble de l'industrie sidérurgique. Ce sont des milliers d'emplois directs ou indirects, mais il ne faut pas que l'on oublie le tissu local des petits artisans et commerçants. On le fait déjà depuis des années. 125 entreprises ont déjà été aidés ces six dernières années., jusqu'à 7 500 euros chacune. Sur la globalité de l'année 2020, on prévoit à peu près 300 000 euros d'aides directes ou indirectes."

Et vous avez prévu de réunir les entreprises à la rentrée pour penser à la suite...

"Oui parce que l'on est plutôt à leur écoute, que le contraire. J'ai vu que beaucoup de collectivités distribuaient de l'argent. Les entreprises nous ont dit très clairement que ce n'est pas seulement de l'argent, dont elle ont besoin. C'est d'aménagements pour que les gens viennent chez nous. Ce sont des plateformes web pour que les clients puissent mieux commander. C'est aussi faire en sorte que les entreprises s'intègrent dans des réseaux, pour avoir une vision plus large, que ça élargisse leurs possibilités d'exporter par exemple. Ils demandent à ce que l'on facilité leurs activités et qu'on les mette à égalité avec les plateformes nationales et internationale, avant d'avoir de l'argent. On va notamment se pencher sur une carte de fidélité numérique, pour l'ensemble des commerçants."

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Lorraine Nord.

France Bleu Lorraine Nord est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?