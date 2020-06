La relance éco : des aides pour faire partir les enfants en colonie cet été

Alors que les colonies sont autorisées à rouvrir pour les grandes vacances, la FOL de la Drôme voit les demandes de séjours exploser. Et pour aider les familles, un dispositif a été mis en place par la Jeunesse au Plein Air (JPA), le Conseil départemental de la Drôme, certaines mairies (Valence, Bourg les Valence, Chabeuil...) et la Fédération des Oeuvres Laïques permettant de faire bénéficier d’une aide exceptionnelle jusqu’à - 50% du coût du séjour (pour les enfants entre 6 et 17 ans, résidant en Drôme, avec un certain quotient familial) : soit un séjour à 250 euros au lieu de 500. Cela devrait permettre des relancer les centres qui ont beaucoup souffert depuis le confinement.

Le déconfinement a relancé les demandes de réservation

"C'était catastrophique jusqu'à début juin : on était à -80% de demandes par rapport à la même date en 2019. Et puis quand la phase 2 du déconfinement a été prononcée, les demandes ont explosé" explique Julien Gay, responsable du dispositif "Vacances pour tous" à la Fédération des Œuvres laïques de la Drôme : "On commence à avoir des colos complètement remplies."

Les colonies encore plus importantes cette année que d'habitude

La question du protocole sanitaire est évidemment primordiale : il faudra désinfecter les espaces communs de manière plus prononcée et conserver des distances acceptables pendant les temps collectifs. Une chose est certaine ajoute Julien Gay : "les colos ont une saveur, une utilité particulière cette année pour les enfants qui ont été coupés du monde extérieur, de l'école, pendant plus de deux mois... Ils ont besoin de s'évader, de se faire des copains, d'être au contact de la nature, plus que jamais les colos sont utiles cette année"

Julien Gay, responsable du dispositif "Vacances pour tous" à la Fédération des Œuvres laïques de la Drôme était invité de "la relance éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :