La relance éco : des brasseurs bretons créent une bière solidaire à prix coûtant pour aider la filière

18 brasseries, houblonniers et un malteur se sont associés pour créer une bière solidaire à prix coûtant. Elle sera distribuée dans les cafés et restaurants pour aider la filière.

Quand des brasseurs bretons se réunissent pour aider la filière des bars et des restaurants, très touchée par la crise du Covid-19.

18 brasseries, houblonniers et un malteur ont monté un projet commun pour vendre une bière à prix coûtant. Elle s'appelle "Le Brassin Solidaire".

Elle a été élaborée collectivement pour produire une centaine de fûts et 16.200 bouteilles qui seront proposés aux bars et restaurants. "Le but est d'aider les professionnels à augmenter leurs marges. On ne fait pas d'argent là-dessus mais c'est important pour l'avenir car sans cafetiers, pas de clients et on finira par être impacté" explique Hervé Lamoureux, le gérant du malteur Yec'hed Malt de Saint-Avé.