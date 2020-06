La relance éco : des taxis et chauffeurs VTC des Pays de Savoie lancent leur application de réservation

Pour se relancer après deux mois sans activité et pour contrer l'arrivée d'Uber en Savoie et Haute-Savoie, des chauffeurs de taxi et VTC lancent une nouvelle application locale gratuite. Son nom : Savoies Driver. Tarek Rejeb, chauffeur VTC, espère que cette application va les aider à redémarrer.

Après deux mois sans travailler, la reprise s’amorce doucement pour les taxis et les chauffeurs VTC (voiture de transport avec chauffeur). En Savoie et Haute-Savoie ils sont une dizaine à lancer une application pour réserver en ligne. Savoies Driver est une application locale, pour essayer de se relancer et pour faire face à la concurrence du géant Uber. Tarek Rejeb est l’un des chauffeurs VTC qui participe à cette application.

Taxis ou VTC, comment se passe la reprise d’activité après la crise sanitaire ?

Tarek Rejeb : Ça recommence tout doucement, nous attendons avec impatience le retour d’un peu de touristes car le tourisme représente une part importante de notre activité, notamment en Haute-Savoie. Je pense que ça va redémarrer petit à petit.

Quelles sont les mesures sanitaires que vous mettez en place ?

Nous mettons à disposition dans les véhicules du gel hydroalcoolique et des masques. Certains véhicules sont aussi équipés de plexiglas pour séparer le conducteur des clients assis à l’arrière.

Vitre plexiglas à l'intérieur d'une VTC - Tarek Rejeb

Pourquoi vous avez-vous décidé de créer cette application pour réserver en ligne ?

Cette nouvelle application est arrivée par la force des choses lorsque nous nous sommes regroupés entre taxis et VTC sur la Haute-Savoie. Des Savoyards ont aussi rejoint ce mouvement. Nous nous sommes mobilisés pour contrer une grande multinationale, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas leur faire de la publicité (Uber NDLR), qui voulait s’installer sur le bassin annécien. La mairie d’Annecy nous a recommandé de créer notre application pour pouvoir les contrer parce que, eux, ce seront installés d’une manière ou d’une autre. Donc on a créé cette application qui regroupe taxis et VTC, chose très très rare. Dans cette application il y aura seulement des chauffeurs locaux, professionnels, et lorsque vous monterez avec l’un de nos chauffeurs, il saura de quelle région il parle, on sera donc plus à même de répondre à toutes vos demandes, et ce 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur réservation ou dans l’immédiat.

Quelles sont les avantages de cette application pour vous chauffeur ?

Les avantages pour moi ce sera de me faire connaître auprès de nouveaux clients et de les fidéliser.

Et vous n’avez pas à payer de commission ?

L’application ne prend aucune commission, le prix de la course est à 100% pour le chauffeur. On paye un service (un hébergement sur internet) mais sinon c’est tout. Nous ne sommes vraiment pas dans l’optique que les personnes qui ont créé cette application s’enrichissent ou prennent des commissions sur nous. Le but est de faire travailler les conducteurs, conductrices et taxis de la région, afin qu’on puisse nous aussi sortir de cette crise économique liée au coronavirus. On espère vraiment que cette application va nous donner un coup de pouce.

Si vous êtes chauffeurs VTC ou taxi et que vous souhaitez vous inscrire à Savoies Driver, vous pouvez contacter les responsables de l’application à l’adresse : contact@savoies-driver.com

____________________________________________________

France Bleu Pays de Savoie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?