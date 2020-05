La relance éco : des chèques cadeaux pour relancer les commerces de proximité

A Châlons-en-Champagne, la ville voulait mettre en place ce dispositif d'aide aux commerçants à la rentrée de septembre, mais la crise du Coronavirus a précipité les choses. Après deux mois de fermeture, les pertes sont conséquentes alors la mairie et l'UCIA ont décidé de soutenir le dynamisme commercial local.

Via le site achetezachalon.fr, les consommateurs peuvent acheter des chèques de 8 et 20 euros, valorisés par la mairie. Un chèque de 8 euros permet d'en dépenser 10 et le chèque de 20 euros permet de dépenser 25 euros dans son enseigne favorite. Soit une économie de 25%. "Nous avons ciblé les commerces non alimentaire, c'est-à-dire ceux qui ont été obligés de fermer pendant le confinement", précise Ludovic Chassigneux, en charge du centre-ville.

Les commerçants doivent s'inscrire sur la plateforme pour faire partie du dispositif et les entreprises peuvent aussi bénéficier offrir des chèques d'une valeur de 25 euros à leurs salariés châlonnais. Des chèques à dépenser jusqu'au 31 août 2020.

"Il faut relancer la pompe", explique le maire de Vitry-le-François

A Vitry-le-François le principe est quasiment le même qu'à Châlons-en-Champagne. Cette fois vous vous rendez sur le site beegift, où vous achetez un bon d'achats de la somme que vous désirez, dans un maximum de 20 euros et la ville vous offre 20 euros supplémentaires en chèques cadeaux ! Vous le recevez sous forme d'un QR code à scanner dans le commerce de votre choix.

Les chèques sont cumulables, non nominatifs et valables jusqu'au 14 juillet. "Tout le monde peut en acheter, même quelqu'un qui n'habite pas Vitry mais qui voudrait faire un cadeau", explique Jean-Pierre Bouquet, le maire de Vitry-le-François, "L'idée c'est vraiment de faire un flux d'argent tout de suite pour les commerçants, mais une fois que la pompe sera repartie, ce sera bon".

Vitry-le-François a dépensé 100 000 euros dans cette opération, tout comme la ville de Châlons-en-Champagne, qui espère ainsi générer 1 million d'euros de chiffre d'affaire.

