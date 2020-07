La relance éco : des créateurs s'unissent pour ouvrir une boutique à Clermont-Ferrand

Au 10, rue Terrasse, à deux pas de la cathédrale de Clermont-Ferrand, la poule zébrée qui orne la devanture ne laisse pas les clients indifférents. La boutique "Drôles de Zèbres" a été investie par cinq créateurs puydômois pour vous proposer sérigraphies, bijoux, créations cousues ou graphiques ou encore lunettes en bois, avec en prime un roulement d'autres artisans en dépôt-vente pour varier l'offre tout l'été.

"On est dépendant de l'événementiel, des animations... _Quand tout s'annule, forcément notre situation financière se dégrade_, mais on a décidé de ne pas se laisser mourir !" résume Paul, de Cosette Cartonera, maison d'édition alternative qui propose des livres enfants à la couverture unique, en carton recyclé.

Amalia, de Rendez-vous sur la lune, a aussi souffert de la crise sanitaire, elle qui vit principalement des ateliers qu'elle anime. Cette boutique, c'est une tentative pour rattraper un peu de chiffre d'affaire perdu et elle y croit. "Il y a quand même de l'intérêt, depuis une semaine, on voit que les gens, ça les interpelle, et puis c'est vrai que _pendant la crise, les gens se sont un petit peu rapproché du local_. On espère que ça va continuer."

La coopérative pour traverser la crise

Point commun de ces cinq créateurs et créatrices : tous appartiennent à la coopérative Appuy créateurs, ce qui les a aidé à traverser la période du confinement reconnaît Alicia, de Cosette Cartonera. "On est entrepreneurs mais on est salariés avant tout de la coopérative donc _nous avons pu bénéficier du chômage partiel_, sans avoir à 'manger' notre trésorerie."

Cette boutique est aujourd'hui une heureuse conséquence de la crise sanitaire. "Ça faisait un moment qu'on se disait qu'avoir un lieu ce serait vraiment top, la crise nous aura amené ça de positif." Et si l’initiative fonctionne cet été, pourquoi pas la pérenniser jusqu'à Noël, et plus si affinités.