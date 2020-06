La relance éco : des journées bien remplies pour Béatrice Caillot esthéticienne à Limoges

Comme dans la plupart des instituts de beauté, chez Béatrice Caillot, esthéticienne à son compte en plein centre de Limoges ce sont les épilations qui dans un premier temps ont été les plus demandées. Mais les soins du visage et les manucures remplissent aussi ses journées de travail. Des journées non stop qui peuvent se terminer très tard. "Je fais du 8 heures-20 heures , on est reparti à plein régime comme en période de Noël mais ça me fait tellement plaisir de revoir mes clientes" souligne Béatrice. Sans compter qu'il faut appliquer les mesures sanitaires.

Des conditions strictes tout en privilégiant la détente

Béatrice Caillot travaille avec un masque et une visière ce qui rassure ses clientes dit elle. Mais c'est aussi très contraignant explique Marie Annick Lascoux, autre esthéticienne à Limoges. "Ce qui est contraignant c'est qu'il faut tout désinfecter dans les cabines qu'on doit aussi aérer entre chaque cliente". Elle demande à ses clientes de ne pas parler pendant un soin du visage car elles sont forcément obligées d'enlever leur masque de protection. Mais tout est fait pour leur offrir un moment de détente après cette période anxiogène explique pour sa part Béatrice Caillot. D'ailleurs elle commence à avoir beaucoup de rendez-vous pour des massages en juin.

Des trésoreries au plus bas qu'il faut regonfler

Mais rien ne rattrapera les deux mois perdus pendant le confinement. "ça va très vite, même si on a bien travaillé avant, on a perdu notre trésorerie" explique encore Béatrice Caillot. "Car il faut payer nos fournisseurs , notre loyer, les charges". Mais heureusement pour elle l'activité tourne à plein régime et son carnet de rendez-vous est rempli au moins jusqu'à la mi juin.