La relance éco : des mois de juin et juillet inespérés pour les concessionnaires automobiles du Loiret

Les ventes de voitures neuves et d'occasion ont augmenté de 8% au mois de juillet, et même de 30% au mois de juin, par rapport à 2019. Un effet de la prime à la conversion modifiée par le gouvernement, pour soutenir le secteur automobile. Les 200 000 primes prévues ont été distribuées.

Franck Ropert est le président dans le Loiret du CNPA, le Conseil National des Professionnels de l'Automobile, et concessionnaire à Orléans. Il dresse un bilan positif de l'activité post-confinement. Une hausse des ventes de 30% en juin, et encore de 8% en juillet. "C'était inespéré, ce genre de résultats, après le confinement. Et c'est clairement un effet de la prime à la conversion, dont le gouvernement avait modifié les montants et les conditions d'accès, pour encourager l'achat de véhicules moins polluants".

"C'était aussi un moyen de soutenir la filière automobile, juste après le confinement, et notamment les concessionnaires. Cela a permis notamment de vider les stocks dans les concessions, car elle s'applique aussi aux véhicules d'occasion. Aujourd'hui, on a réussi à rééquilibrer tout cela, et malgré les prévisions alarmistes, nous n'avons pas d'indicateurs très inquiétants pour la rentrée" assure Franck Ropert.