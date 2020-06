La Relance Eco : Des patrons bordelais parrainent des entreprises en difficulté

Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de structures se sont mises en place à Bordeaux pour aider les entreprises à garder la tête hors de l’eau. Mais l'association Entraide et Entrepreneurs propose un système unique de parrainage et une prise en charge globale.

L'association Entraide et Entrepreneurs compte 70 patrons bénévoles

Si l'association Entraide et Entrepreneurs existait déjà avant la crise sanitaire à Bordeaux ( depuis 2016), elle a vu son standard exploser dès le début du confinement. Les 70 parrains bénévoles de l'association ont tous reçus, de la part de la Région Nouvelle Aquitaine qui les a sollicités pour leur expertise, de nombreuses demandes d'aide. Certaines uniquement sur des problèmes ponctuels, mais la plupart pour des accompagnements au long cours. Ces accompagnements - de 12 à 18 mois- représentent d'ailleurs le cœur de l'activité de l'association bordelaise.

Une relation unique

Dès le départ, les responsables de l'association ont choisi ce système de parrainage. Un patron expérimenté s'occupe d'un filleul - un patron en difficulté - et devient alors pendant toute la durée de l'accompagnement, son interlocuteur unique. Une formule qui permet à de nombreux patrons en difficulté de se confier d'égal à égal, "sans peur d'être jugé", précise Hervé Papot, l'un des 70 parrains de l'association.

"Un salarié a toujours quelqu'un à qui parler au sein de son entreprise, un patron, lui est toujours seul" Hervé Papot

Dès le début de sa prise en charge, le chef d'entreprise en difficulté est donc d'abord sorti de l'eau, puis réanimé. Une fois cette première phase psychologique passée, débute alors une phase d'accompagnement plus technique.

Une prise en charge globale

C'est justement cette prise en charge globale qui fait l'autre force d'Entraide et Entrepreneurs. Le réseau et la diversité des intervenants de l'association, lui permettent de solliciter des experts dans quasiment tous les domaines techniques et juridiques. En quelques mois, la rentabilité de l'entreprise est donc remise à flot, les problèmes sont analysés, le commercial s'il le faut est développé.

C'est ce qui est en train de se passer pour Stéphane, qui a lancé son activité de traiteur il y a 5 ans à Bordeaux. Accompagné depuis le début du confinement, il envisage à nouveau son avenir sereinement. "Avec mon parrain, nous avons pensé à plusieurs idées comme revoir ma carte, ou faire des repas de groupes à emporter, pour développer et augmenter ma rentabilité. Si je n'avais pas été accompagné, je verrais mon avenir très noir, alors qu'aujourd'hui, je suis serein" rajoute Stéphane.

80% des accompagnements se terminent par un redémarrage de l'entreprise. Parfois, l'entreprise ne redémarre pas et s'arrête, "mais ce n'est jamais un échec" précise Hervé Papot. "Aider un chef d'entreprise à arrêter les frais quand il va mal et l'aider à retrouver une vie apaisée de salarié, si telle est son envie, c'est aussi pour moi un succès" .

Pour contacter l'association Entraide et Entrepreneurs: 9 rue de Condé - 33000 Bordeaux - 05 56 00 12 22

Retrouver la Relance Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde