"La relance éco" : des présentoirs de gel hydroalcoolique antivols fabriqués en Haute-Garonne

Carbonne Production, entreprise spécialisée dans les pièces en métal et basée à Capens, a subi de plein fouet le confinement du pays comme de nombreuses entreprises de la région. Pour sauver son activité et ses 10 salariés, le patron a créé des présentoirs de gel hydroalcoolique antivols. Eric Cavallin était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

" C'était la seule chose qu'on pouvait réaliser avec du métal" - Eric Cavallin

Ces supports en métal s'adaptent à tout type de flacon de gel hydroalcoolique explique Eric Cavallin : " Ils s'adaptent à 90% des flacons, ça peut s'installer aux entrées de bâtiments, ça peut être installé sur des pieds aux couleurs des entreprises et c'est surtout antivol parce que la denrée rare a été très volatile". À ce jour, Carbonne Production a vendu un millier de présentoirs.

" Nos clients habituels sont en sommeil" - Eric Cavallin

Ce produit a clairement sauvé l'entreprise explique son gérant : " C'est sûr et certain [...] on travaille que pour ça. Nos clients habituels ils sont en sommeil je pense parce qu'on a pas de demandes de prix, rien qui redémarre". Eric Cavallin espère que les restaurateurs, qui attendent de pouvoir rouvrir, auront besoin de son nouveau produit.