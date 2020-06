La relance éco : ces professionnels du spectacle qui se lancent dans la désinfection

C'est une des nombreuses victimes collatérales de l'arrêt quasi-total des activités culturelles depuis le début de l'épidémie de Covid-19. En temps normal, la société Expériences aurait dû préparer comme les années précédentes de nombreux concerts et festivals dans la région : électricité, sonorisation, éclairages, structures de scènes, vidéo, etc... Des prestations qui sont aujourd'hui tombées à l'eau avec les annulations généralisées des spectacles. "On est _un secteur vraiment touché de plein fouet_" reconnait Didier Dambreville chargé d'affaires chez Expérience. "Nous sommes complétement à l'arrêt sur ce type de prestations." L'entreprise peut néanmoins compter sur la préparation et l'installation de visio-conférences à Montpellier, Lourdes, ou dans les Pyrénées-Orientales : "c'est tout ce qui nous fait vivre en ce moment."

Lampes à UV et machines à fumée

Expériences a donc décider d'élargir son offre et son domaine de compétences en proposant désormais la désinfection de salles et des lieux d'accueil du public. "Ça nous permet d'avoir une nouvelle activité. _Nos techniciens savent déjà utiliser des lampes à UV et nous avons aussi l'habitude de travailler avec des machines à fumée_. C'est le même principe pour la désinfection des surfaces." Un marché qui peut s'avérer porteur en cette période. "Nous pouvons travailler sur de grandes salles comme pour des petits commerçants qui ont besoin de désinfecter leur boutique."

L'interview de Didier Dambreville est à réécouter ici.