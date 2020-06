La relance éco : des salles de concert aux plateaux télé pour la société S Group de Méjanne-lès-Alès

Angèle, Zazie, Etienne Daho, Marc Lavoine, Jul ou DJ Snake : ce sont quelques uns des artistes qui font appel à la société S Group basée à Méjeanne-lès-Alès pour mettre en scène leurs concerts. Elle fournit la lumière, l'audio, la vidéo, la structure scénique et les décors à une trentaine d'artistes du spectacle vivant. L'épidémie de COVID-19 a mis fin brutalement à ses activités, toutes les tournées ayant été interrompues. Plus aucune rentrée de trésorerie pour la société et le chômage pour la trentaine de salariés et les 250 intermittents du spectacle qu'elle fait travailler tout au long de l'année.

Après les salles de concerts, les plateaux télé

Face à cette situation, la société S Group s'est tournée vers une autre activité : l'équipement des plateaux télé. "On y avait travaillé il y a 8/10 mois confie Alexandre Coulet, le gérant de S Group. _L'équipement des plateaux télé, ça se passe de la même façon que pour une tournée d'artiste_. Les plateaux télé sont vides. Il faut les équiper selon les besoins des émissions, des animateurs et du jeu. On est en train d'équiper Fort Boyard, juste avant le COVID, on était en train d'équiper la nouvelle émission d'Arthur qui s'appelle "District Z". S Group est également sollicitée par d'autres productions télé.

"On est fier d'être du Sud"

Il a fallu 10 ans à S Group pour en arriver là et rivaliser avec d'autres sociétés qui travaillent dans ce domaine. "Aujourd'hui, être dans le Sud, c'est notre différence. On est fiers de porter les couleurs de l'Occitanie sur les plateaux télé. C'est un véritable savoir-faire que l'on cultive jour après jour avec notre R&D, nos bureaux d'études et nos ingénieurs et c'est vrai qu'on rivalise aujourd'hui avec de grosses structures parisiennes qui ont leurs habitudes de travail. Nous, on en amène d'autres et ça a l'air de plaire à nos clients."

"On attend de revoir des salles de concert pleines"

Aujourd'hui, difficile de prévoir l'avenir, aucune date de reprise effective n'ayant été fixée pour le spectacle vivant ou l'événementiel. "Des concerts avec des masques ou des distanciations physiques, c'est juste impossible explique Alexandre Coulet. On redémarrera dans des salles pleines, c'est ce qui peut arriver de mieux dans notre secteur." Une reprise que le gérant de S Group espère à l'automne.