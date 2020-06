La relance éco : des "Sani Totem" pour répondre à la crise sanitaire et sauver son entreprise

A La Ravoire en Savoie, l'entreprise Zzimo, qui fabrique des supports publicitaires, s'est lancé dans la production de distributeurs de gel hydroalcooliques sans contact. En deux mois, plus d'un millier d'exemplaires sont partis et les emplois de l'entreprise sont sauvés.

L'histoire économique aurait pu très mal tourner pour Zzimo. L'entreprise de La Ravoire en Savoie fabrique depuis plus de dix ans des supports publicitaires (enseignes lumineuses, siglages de voitures etc.). Quand la crise du Covid19 survient, la petite dizaine d'employés sont au chômage technique, plus rien ne sort en production et Zzimo passe un mois sans aucune activité.

Son patron, Nazim Benmansour reçoit alors une commande d'un client pour deux distributeurs de solution hydroalcoolique. Le chef d'entreprise joue le tout pour le tout et il en commande 200. En quelques semaines, il en a déjà vendu cinq fois plus, et le Sani Totem a même fait des petits.

Le confinement a changé quoi pour vous ?

Nazim Benmansour : Tout. On était en arrêt total et avec une demande d'un client sur un produit signalétique et sanitaire, j'ai mis une minute pour réagir et me dire que c'était une super idée ! Ce n'était pas la mienne... mais en quelques jours ça nous a permis de remettre l'intégralité de l'entreprise sur pieds.

Quel est ce produit magique qui vous a permis de rebondir ?

On l'a baptisé le Sani Totem. C'est une signalétique sur pieds, entièrement personnalisée au service du client et équipée d'un distributeur sans contact de solution hydroalcoolique. Ce n'est pas très compliqué. On a envoyé l'idée par mailing à nos clients et on enregistre plusieurs centaines de commandes en trois jours.

J'ai fait ce pari parce qu'on était en train de tout perdre-Nazim Benmansour

Vous ne l'avez pas vu venir ce succès ?

Absolument pas ! Je l'espérais, mais de là à faire ce pronostic... J'ai fait ce pari parce qu'on était en train de tout perdre. Aujourd'hui c'est un pari gagné.

Est-ce que ces distributeurs de gel hydroalcoolique vont s'inscrire dans nos paysages à l'avenir ?

C'est dur à dire. On est dans une situation très incertaine alors celui qui arriverait avec ses certitudes... Mais les tendances nous laissent quand même penser que ça va s'inscrire dans nos vies. Ca pourrait devenir un équipement obligatoire comme les extincteurs par exemple dans les bureaux.

Vous y croyez puisque vous développez toute la gamme* ?

On développe cette gamme car on pense que ça va être durable et que cela va s'inscrire dans notre quotidien quand on va vouloir un magasin ou un bureau par exemple. Il faudra s'adapter à tout type de configuration et de clientèle et des budgets différents. On fait le pari de dire que ça vaut le coup de se pencher dessus. je ne pense pas que ce soit un produit qui s'éteigne dans deux mois.

*Sani Kids, Sani Comptoir etc. A voir sur le site Zzimo