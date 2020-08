La Relance éco : des soldes "plutôt satisfaisants" pour cette commerçante du centre-ville de Metz

Au lendemain de la fin des soldes, il est temps de faire les comptes. Cette période était très attendues par les commerçants, après un confinement qui a lourdement fait chuter leur chiffre d'affaires. Beaucoup comptaient sur cet événement pour la reprise de leur activité, à l'image de Caroline Chiche. La gérante de la boutique de prêt à porter pour femme Liu Jo, dans le centre-ville de Metz, se satisfait de ces cinq semaines de soldes. Ses ventes sont proches de celles de l'été dernier. Toutefois, c'est la rentrée que la commerçante craint.

Quel premier bilan faites-vous de ces soldes d'été 2020 ?

Caroline Chiche : "Pour ma part, et je pense que c'est le cas des commerçants qui m'entourent, j'ai un bilan plutôt satisfaisant. Après le confinement, la réouverture s'est bien passée. Les gens avaient envie de se faire plaisir. Bien sûr, on a respecté les règles barrières, donc ça les a mis en confiance je pense. Pour moi c'est donc un bilan positif. Et fait, par rapport à l'année dernière, les mois se sont inversés entre juin et juillet. Donc, on a bien travaillé en juillet, ce qui n'était pas forcément le cas les années d'avant."

Vous avez vraiment ressenti le fait que les gens voulaient se faire plaisir ?

"Oui je pense que beaucoup de personnes ne sont pas parties en vacances, ou moins longtemps que les années précédentes. Ils avaient donc envie de se faire plaisir autrement. Aussi, quelques part, je crois qu'il y a une partie des gens qui ont voulu nous soutenir. Parce que bien sûr, ça a été très compliqué pour le commerce."

On peut dire que nous sommes sur une période de solde similaire à celle de l'an dernier selon vous ?

"Alors cela s'est passé différemment., mais le bilan fait que pour moi on est sur une période similaire tout à fait. Bon après, il ne faut pas oublier que l'on a perdu les deux mois de confinement. Le troue dans la caisse n'est toujours pas bouché."

La mairie de Metz a proposé aux clients des bons d'achats qui permettent de bénéficier de 25% de pouvoir d'achat en plus, vous en avez vu passé ?

"Moi peu en réalité, j'en ai eu que deux en fait. Je ne sais pas s'il y a eu assez de communication ou non. Bon après c'était une bonne idée., mais peu de mes clients en ont acheté. C'est vrai que c'est dommage."

Pour terminer, comment voyez-vous la suite de cette période estivale ?

"Très franchement, c'est vrai que j'ai un peu peur de ce qui va se passer en septembre et octobre. J'espère qu'il n'y aura pas de mesures encore plus drastiques. S'il y a un deuxième confinement, la ça va remettre beaucoup de choses en question."

