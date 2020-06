"La relance éco" : Des spots télé pour relancer l'économie du Pays de Morlaix

Tous les matins, France Bleu Breizh Izel relaye les initiatives qui font repartir l'économie. C'est la chronique "La relance éco". Et il y a un secteur, en Bretagne, qui attend beaucoup de l'été, c'est le tourisme!

Pour attirer les Français dans la région, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest lance une campagne de pub sur BFM à partir de ce lundi. Jean-Paul Chapalain, président de la CCI MBO, explique qu'il a voulu aller au delà des campagnes du comité régional du tourisme, pour zoomer sur ce territoire précis : "On a pensé qu'il fallait qu'on parle un peu plus de la baie de Morlaix, qu'on rentre dans le détail. Nous avons donc convenu de mettre un budget complémentaire, qui passe par une campagne télévisuelle sur BFM tv".

Une quarantaine de spots de 20 secondes aux heures de grande écoute

Il ajoute : "C'est une quarantaine de spots de 20 secondes qui vont passer aux heures de grande écoute, et qui parleront du territoire de Morlaix. C'est une communication que nous avons fait l'an passé, mais de manière moins importante. On a repris les petits films de l'année dernière, qui avaient plu aux acteurs du territoire. On peut voir la Baie de Morlaix, le Chateau du taureau, les enclos paroissiaux... Tout ce qui fait que cette région est importante sur le plan touristique."

Ces vidéos renverront vers le site Ma Bretagne, c'est par ici, qui rassemble des films promotionnels pour le Pays de Morlaix.

Au total, cette campagne publicitaire coûte 70 000 euros pour sa déclinaison télé et web, la CCI espère qu'elle aura d'importantes retombées.6