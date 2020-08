La relance éco : des visiteurs moins nombreux cet été au Parc Bellevue, à Limoges

Depuis le 1er juin, les cris et les rires des enfants remplissent à nouveau le Parc Bellevue, qui attire chaque été des familles haut-viennoises et des visiteurs parfois venus de plus loin. Mais cet été force est de constater qu'ils sont quand même moins nombreux à venir profiter du parc d'attraction et de loisirs qui s'étend sur huit hectares, aux portes de Limoges. La baisse de fréquentation est de 20 à 30% par rapport à l'été dernier selon Raphaël Haufmann, le propriétaire.

Selon lui, "les grands-parents viennent beaucoup". En revanche il manque certains clients habituels qui viennent normalement en semaine, durant l'été. "Ils n'ont pas travaillé durant le confinement, du coup ils travaillent pendant les vacances et ne viennent donc pas au parc" analyse Raphaël Haufmann. Certains ont sans doute aussi peur du contexte sanitaire, avec l'arrivée redoutée d'une deuxième vague de coronavirus.

Une personne embauchée spécialement pour désinfecter les manèges

Pour rassurer les visiteurs, le couple de propriétaires assure que le protocole sanitaire est appliqué de manière très rigoureuse. Au-delà du port du masque, obligatoire à l'entrée, au snack et dans les attractions, les manèges et tous les points de contact sont régulièrement désinfectés précise le jeune patron. Un saisonnier a même été embauché pour se consacrer exclusivement à cette tâche. Malgré tout, le parc fonctionne avec moins de personnel que d'habitude, notamment sur les points de restauration et l'espace aquatique où le nombre d'employés a été réduit de moitié. Neuf personnes travaillent au Parc Bellevue cet été, en comptant les propriétaires.

On continue de pousser sur les wagonnets, comme on dit, et on verra bien où ça nous mène.

Entre l'ouverture tardive et la baisse de fréquentation, le parc d'attraction va certainement enregistrer des pertes cette année, même si certains nouveautés ont été reportées pour limiter la casse. Quoi qu'il en soit "Nous serons là l'année prochaine, avec des nouveautés. Elles seront certainement moins importantes que prévu, mais on fait comme on peut" conclut Raphaël Haufmann qui refuse de se laisser abattre.