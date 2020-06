La relance éco : des viticulteurs ardéchois veulent faire revivre Alizarine

Alizarine se prépare à vivre sa seconde vie. La société qui avait mis en place l'idée de transport du vin par le Rhône en 2015 n'a pas réussi à pérenniser son activité et a du mettre la clé sous la porte. Alizarine avait été rachetée une première fois en 2018 mais aujourd'hui, ce sont 6 ardéchois qui réinvestissent dans le bateau sous forme coopérative afin de monter un projet de transport avec livraison à vélo sur le dernier kilomètres à Lyon et dans d'autres villes.

Alizarine, les caves pleines à l'aller...et au retour*

L'idée est de livrer du vin et de l'huile d'olive par exemple vers le nord mais de ne pas faire revenir la péniche à vide pour limiter des coûts. Ainsi Alizarine pourrait transporter du cidre ou de la bière lors de sa redescente vers le sud. Une boutique en ligne a été mise en place afin de favoriser des livraisons nord-sud.

Une péniche plus propre ?

Ce transport a ses limites, il est un peu plus cher que le transport routier. Le moteur de la péniche est aussi vieillissant, mais le projet prévoit des études pour rendre le bateau plus propre et plus écologique.

Denis Robert, un des propriétaires, viticulteur à Valvignières, était dans la relance éco ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :