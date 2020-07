La relance éco : deux Annéciens créer une application pour éviter les contacts dans les bars et restaurants

Deux jeunes annéciens viennent de créer une application gratuite pour smartphone. "Pleaz" permet d'éviter tout contacts dans les restaurants et bars, notamment au moment de réserver et de payer. Le but est de pousser les clients à ressortir et relancer l'activité dans le secteur.

"Pleaz". C'est le nom de cette nouvelle application gratuite pour smartphone créée par deux Annéciens. Elle apour objectif d'éviter au maximum les contacts entre les serveurs et les clients dans les bars et restaurants et ainsi les aider à relancer leur activité. Entretien avec Tony Pesset, l'un des fondateurs de l'application.

France Bleu Pays de Savoie : Tony Pesset, expliquez-nous en comment fonctionne cette application ?

Tony Pesset : C'est très simple. Vous allez dans un bar ou un restaurant. Normalement le serveur vous apporte la carte, vous installe... Avec l'application, dès que vous êtes dans un restaurant partenaire, vous êtes géolocalisé et le menu du restaurant va s'afficher sur le téléphone. Ensuite vous pouvez créer votre panier et choisir si vous voulez vous faire servir à table. Si c'est le cas, il vous suffira de scanner un QR code qui est sur la table, sous forme de sticker. Vous pouvez également récupérer vous-même la commande au bar.

En quoi cette application va redonner envie aux clients de sortir et aider les restaurateurs à se relancer ?

Cette application aide vraiment les deux côtés. L'utilisateur perd moins de temps et le serveur fait moins d'aller retour. Il y a également un côté rassurant car le serveur n'a pas de contact avec le clients, qui lui-même n'a pas de contact avec la carte du restaurant, les espèces, le TPE... Les sorties sont donc facilitées et les restaurateurs peuvent véritablement reprendre leur business. L'application leur donne également un outil de communication.

Vous avez eu l'idée de cette application en septembre dernier mais vous venez tout juste de la lancer. La crise du coronavirus a-t-elle eu un impact ?

Oui c'est le cas. Au départ, on voulait prendre notre temps et ne pas forcer les choses. Mais la crise du covid a montré un réel besoin de la part des restaurateurs et des clients, du coup on a accéléré les choses à la suite du confinement. C'est triste à dire mais pour le côté application cela tombait plutôt bien. On développe pour l'instant l'application sur Annecy. L'été va nous servir de test pour voir ce qui fonctionne ou non. Le but est ensuite d'intégrer d'autres villes comme Aix-les-bains, Chambéry, Grenoble et pourquoi pas ensuite Lyon et même la France entière. Nous voulons démocratiser au maximum l'application.

