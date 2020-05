"La relance éco" : deux entreprises azuréennes s'unissent pour traverser la crise du coronavirus

La crise du coronavirus a freiné l'activité de deux entreprises de la vallée des Paillons (Alpes-Maritimes) : Orsteel Ligth et Aluminor. Elles scellé un partenariat et se sont lancées dans la fabrication du "Pousspoussgel", un distributeur de gel hydroalcoolique. Une belle histoire industrielle.

Et si la coopération industrielle était une solution pour traverser la crise du coronavirus ?Aluminor et Orsteel light, deux entreprises voisines, implantées à Contes dans la vallée des Paillons (Alpes-Maritimes), ont su se réinventer et rebondir en ces temps difficile. Elles travaillent ensemble depuis un mois pour commercialiser des Pousspoussgel, un distributeur de gel hydroalcoolique (avec le coude).

Un début de confinement difficile

Une activité nouvelle pour ces deux industriels : la société Aluminor est spécialisée depuis 70 ans dans la conception et la fabrication de luminaires. L'entreprise familiale Orsteel light quant à elle, dans les éclairages LED haut de gamme. "Notre activité a subi une première baisse de l'ordre de 60% au mois de mars, puis de 80% au mois avril et autour de 50% pour ce mois de mai", détaille Adrien Sceffi, directeur général d'Orsteel Ligth. L'entreprise de Richard Barbett, PDG d'Aluminor n'a pas non plus échappé à la crise du coronavirus. _"__Tout s'est arrêté d'un coup. Nous avons eu un peu plus de 450.000 euros commandes reportées ou annulées"._Le chef d'entreprise a été contraint de mettre ses 19 salariés en chômage partiel dès l'annonce du confinement.

Adrien Sceffi a également mis ses salariés au chômage partiel la première semaine du confinement mais un coup de téléphone a changé les cours des choses. "Un ami pharmacien, membre de mon club d'entreprise de la vallée des Paillons cherchait quelqu'un pour faire des plaques de plexiglas pour équiper les pharmacie. Ce n'était pas mon corps de métiers alors un confrère, la société découpe laser, a pris les commandes". La demande était telle que l'entreprise Orsteel s'est lancée également dans la fabrication d'écran de protection en plexiglas. Et le bouche à oreille a fait son office : "Des clients nous ont appelé pour savoir si nous pouvons fabriquer des distributeurs de gel hydroalcooliques parce qu'ils ne voulaient pas avoir la bonbonne pas très esthétiques", raconte Adrien Sceffi.

De sous-traitant à partenaire

Le directeur d'Orsteel ligth a décidé de lancer le "Pousspoussgel". Toutefois, l'entreprise ne peut pas lancer la production de ces distributeurs de gel hydroalcoolique seule. Elle a besoin d'un savoir-faire et d'équipements que possède la société voisine Aluminor. "Nous travaillons grosso modo sur le tube et la tête du produit et eux travaillent sur embase que l'on trouve sur les luminaires, les jolis pieds. ça nous ne savons pas faire. Et eux sont équipés de chaînes de peinture professionnelles que nous n'avons pas", explique Adrien Sceffi.

Richard Barbett, le PDG de l'entreprise Aluminor a immédiatement accepté. Cette nouvelle activité lui a permis de stopper le chômage partiel pour six salariés. Le contrat de sous-traitance s'est rapidement transformé en partenariat puisque la société Aluminor possède également un réseau de clients intéressés par le "Pousspoussgel". "Nos partenaires historiques, les distributeurs de matériel de bureau, des sièges sociaux, des centres commerciaux de la région parisienne, des cabinets médicaux."

Succès pour le "Pousspoussgel"

En dix jours, 2.500 "Pousspoussgel", à 225 euros l'unité hors taxes. "Nous espérons atteindre les 10.000 pièces dans les deux, trois semaines à venir", ajoute Richard Barbett.Cet objectif ne devrait pas être difficile à atteindre. Les commandes se multiplient : des centres commerciaux, des cabinets médicaux, des villes comme Strasbourg, Evreux, la métropole de Nice. Le Pousspoussgel est exporté en Suisse, Belgique ... Moralité : l'union fait la force.