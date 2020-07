La Relance Éco : deux frères à la tête de l'entreprise Douillet au Horps, qui fête cette année ses 50 ans

C'est une entreprise qui fête cette année ses 50 ans. Le groupe Douillet, géré par les deux frères Damien et François-Xavier Douillet, a été créé il y a 50 ans par leur père, en 1970 au Horps dans le Nord Mayenne. C'est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de matériel agricole, pour les agriculteurs, les entrepreneurs de travaux agricoles qui travaillent pour les agriculteurs, mais aussi pour les collectivités locales et des particuliers pour des matériels plus petits.

Un dixième site en projet

Le groupe possèdes neuf sites de vente, et vient de racheter début juillet les établissements Langeard dans l'Orne, une entreprise avec deux sites. L'objectif est de les rassembler sur une seule et même base. "Nous sommes en train d'acquérir une parcelle de terrain sur la commune de Trun dans le Nord de l'Orne, pour voir la création réellement du nouveau site, le 10ème, avec la construction d'une base toute neuve, que nous espérons inaugurer fin d'année 2021. L’objectif est que tous les agriculteurs soient à maximum 40 kilomètres de notre base, et donc cette nouvelle base va permettre de rayonner autour de Trun pour tous nos futurs clients. L’ensemble des sept salariés est conservé sur les deux sites actuels, et au fur et à mesure du développement nous continuerons à recruter et à former de nouveaux collaborateurs", explique Damien Douillet, l'un des deux frères à la tête de l'entreprise familiale mayennaise

Damien Douillet Copier

Un grand-père maréchal-ferrant, un père chef d'entreprise

L'aventure est partie du grand père des patrons actuels, un maréchal-ferrant. Son fils crée le site de vente de matériel agricole du Horps en 1970, puis le groupe tisse sa toile, "en 1991 mon père entame différentes reprises d'entreprises, différentes années d'extension toujours autour du même métier, et autour du département de la Mayenne, puis la Sarthe, l'Orne, et maintenant le Nord de l'Orne et le Calvados depuis la semaine dernière", raconte Damien Douillet.

Et tous les sites du groupe sont construits sur le même modèle, "on a toujours une partie d'exposition de matériels neufs et d'occasion, une partie de pièces détachées, et puis une partie de service, la maintenance et les dépannages d'urgence". Car les engins agricoles sont de plus en plus complexes et connectés, "les machines interagissent de plus en plus entre elles, elles seront de plus en plus autonomes, et compliquées techniquement. À nous de suivre cette évolution", ajoute Damien Douillet.

La Relance Éco : le groupe mayennais Douillet Copier

Une activité prioritaire pendant le confinement

Pendant le confinement, le groupe Douillet a poursuivi ses activités considérées comme prioritaires car liées au milieu agricole. "On a fermé nos sites au grand public mais on a ouvert sur réservation, sur rendez-vous, sur appel, en mettant en place un Drive pour toutes les pièces" explique l'autre frère, François Xavier Douillet. "Après quinze jours de réorganisation, l'activité a repris son rythme au moins à 75 - 80% des effectifs, et n'a pas cessé pendant la période de confinement. Seuls les 18 commerciaux ont fait l'objet de mesures de chômage partiel pendant un mois".

Désormais l'activité a totalement repris, et les deux frères se montrent optimistes pour l'avenir. Le groupe Douillet emploie 160 personnes sur bientôt dix sites, et réalise près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaire annuel.