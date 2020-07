La Relance Eco: deux jeunes Cote-d'Oriens lancent une carte magnétique anti-piratage

Ils se sont connus au collège en Côte-d'Or et ont décidé d'installer les bureaux de leur société à Gevrey-Chambertin.

Victor Foucré et Maxime Smolinski ont respectivement 22 et 21 ans. Ce sont les tout jeunes créateurs d "'Absolute Secure". Une société lancée en novembre dernier et qui commercialise une carte magnétique anti-piratage.

Comment vous est venu cette idée ?

Victor Foucré, co-fondateur d' "Absolute Secure": " On s'est rendu compte que les fraudes se multiplient en France, on a donc décidé de développer ce système. Elle ne remplace pas votre carte bancaire, elle fait la taille d'une carte de fidélité et se glisse dans votre portefeuille et va émettre une onde qui bloque le système sans contacts de vos cartes bancaires et du coup empêcher les piratages."

"Nous sommes deux associés à Gevrey-Chambertin , on a conçu l'entreprise et ce produit, on travaille avec des fournisseurs en Chine, c'est là où sont fabriquées nos cartes. On a lancé ce produit , il y a maintenant neuf mois. On a vendu plus de mille cartes via notre site internet. (Elle est vendue en ligne 29 euros 90) On espère doubler nos ventes d'ici la rentrée prochaine."

Ne pourrait-on pas produire cette carte en France ?

"Etant donné les volumes de vente, ce n'est pas possible aujourd'hui. Ça ferait des coûts de production trop élevés, avec un prix de vente exorbitant pour un produit comme celui ci. Si on arrive à le vendre à grande échelle, on réfléchira pour le fabriquer en France bien sûr."

"Absolute Secure" cherche des points de vente chez les buralistes ou les maroquiniers - Absolute Secure

Votre carte est vendue sur Internet, pourra-t-on la trouver un jour en magasin en Côte-d'Or ?

"C'est notre objectif ! On met l'accent pour essayer de travailler avec des bureaux de tabac, des maroquineries sur la région. On vient d'en démarcher sur Dijon. On va continuer a négocier avec eux pour que l'on trouve notre carte en magasin."

Croyez-vous que votre carte puisse devenir un objet du quotidien ?

"C'est un produit qui peut devenir indispensable , parce qu'on a pas envie de faire plein de démarches avec sa banque en cas de fraudes pour essayer d'obtenir un remboursement. C’est vraiment permettre à chacun d'avoir de la simplicité, de garder l'avantage de sa carte sans contact et de se balader dans la rue, de prendre les transports communs en toute sécurité."