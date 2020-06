"La relance éco" : deux jeunes Sarthois fabriquent des crochets pour ouvrir les portes

La sécurité sanitaire au cœur du déconfinement. Deux jeunes manceaux ont mis au point un crochet pour ouvrir les portes. Ils le commercialisent avec un certain succès, via la page Facebook de leur "auto-entreprise", baptisée "Imprimans". L'idée a germé au début du confinement, raconte Arthur Robineau, 20 ans : "à l'époque, nous distribuions des visières anti-projection au personnel médical, à travers la Sarthe. Au fur et à mesure, nous nous sommes aperçus que des besoins naissaient. Nous avons remarqué que nous étions confrontés très régulièrement à des digicodes ou des boutons. C'est la raisons pour laquelle nous avons développé ce petit objet tout simple". Le jeune homme qui termine tout juste ses études en gestion des entreprises et des administrations en décrit le mode d'emploi : "On le tient dans une main, avec un système de poignée. Au bout de cette poignée, un petit crochet qui permet d'attraper la poignée de la porte et, au bout de ce crochet, un bouton pour appuyer sur les digicodes ou les systèmes de paiement par carte bancaire".

La SNCF parmi les acheteurs

Fabriqué avec une imprimante 3D, ce crochet est vendu 4€ pièce. Les deux auto-entrepreneurs le distribuent aux particuliers mais aussi aux professionnels, "par exemple, la SNCF", indique Arthur Robineau. "Nous en avons déjà écoulé 1.500". Le jeune homme est conscient que le marché, par définition, est éphémère. "Lorsque le risque sanitaire va disparaître, notre produit n'aura plus d'intérêt", reconnaît-il. "Comme tout le monde nous souhaitons que ce risque disparaisse. Ensuite, nous ferons autre chose !"

Outre l'ouverture des portes, ce crochet permet, grâce à un bouton d'activer les digicodes ou les terminaux bancaires. - "Imprimans"

