La relance éco : Dijon Congrexpo retrouve le sourire

Le gouvernement annonce la reprise des foires et salons pour le 1er septembre en France. A Dijon, cette décision soulage le président de Dijon Congrexpo, Jean Battault. La foire internationale et gastronomique de Dijon pourra se tenir en novembre.

Après des mois d'interdiction due à l'épidémie de coronavirus, les foires et salons seront à nouveau autorisées à compter du premier septembre prochain en respectant les consignes de sécurité sanitaire, annonce cette semaine le ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité, Franck Riester. La décision a été prise par le Conseil de défense. Elle soulage le président de Dijon Congrexpo, Jean Battault. Entretien.

Jean-Battault, le président de Dijon Congrexpo Copier

Jean Battault, le président de Congrexpo Dijon l'organisateur de la Foire gastronomique © Radio France - Stéphane Parry

L'autorisation de reprendre les foires et salons dès le 1er septembre, c'est une bonne nouvelle pour vous ?

Effectivement, c'est une bonne nouvelle puisque c'est la reprise de notre saison. Cela permet de reprendre tous les projets qu'on n'a pas lâché d'ailleurs, et notamment la foire de Dijon.

Le délai sera suffisant pour mettre en place la prochaine édition ?

Oui, étant donné qu'on a anticipé notamment en matière de protocole sanitaire qui induit chez nous des achats et des charges nouvelles. On sera prêt ! Et ce que je note avec intérêt, c'est qu'il n'y a pas de limite du nombre de visiteurs. C'est ça qui est le plus problématique et donc la limite des 5.000 n'existe plus!

Est-ce que vous craignez un durcissement des conditions dans les prochaines semaines à cause d'une éventuelle deuxième vague d'infections ?

Tout est possible. On se prépare à tout. On a la foire d'un côté, mais on a aussi notre clientèle habituelle pour les congrès. Au début du confinement, on avait 42 annulations. Là, les choses commencent à revenir, même si ce n'est pas assez vite à mon goût, mais ça revient!

Quels sont les événements qui restent annulés et ceux qui vont pouvoir se tenir finalement ?

La foire internationale et gastronomique va pouvoir se tenir et plus tard, au mois de mai, Florissimo, qui est un gros morceau et qui demande beaucoup de préparation. On a également toute une série de manifestations privées que nous accueillons et pour lesquelles nous attendons confirmation. Je pense notamment à l'exposition canine qu'on devait avoir début septembre. Logiquement, il n'y a plus de freins à ce qu'elle puisse revenir chez nous.

Est-ce qu'on est sûr que la prochaine foire gastronomique accueillera autant d'exposants que d'habitude ?

Oui, c'est mon sentiment et il est basé sur les retours qu'on a sur les dossiers d'inscriptions. Pensez que tous les gens qui viennent exposer sont des professionnels qui n'ont pas travaillé tous ces derniers mois. Ils ont donc une profonde nécessité de rentrer du chiffre d'affaires.

La foire internationale et gastronomique de Dijon se tiendra cette année du 6 au 15 novembre avec 5 nocturnes.