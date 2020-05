La relance éco : Drôme et Ardèche jouent la carte "nature" pour les vacanciers cet été

La Drôme et l'Ardèche vont-ils accueillir plus de vacanciers français ? Le premier ministre a confirmé jeudi que les Français pourraient partir en vacances cet été dans l'Hexagone et en Outre-mer. C'est un soulagement pour les professionnels du tourisme dans les deux départements. La clientèle étrangère qui représente 35% des touristes en été en Drôme-Ardèche risque de manquer. Il faudrait donc que les vacanciers français soient plus nombreux pour sauver la saison. Que ce soit l'Ardèche ou la Drôme, les deux agences de développement touristique vont continuer à miser sur la nature et les grands espaces. Les ADT sont persuadées que cela correspond justement à l'aspiration des Français après le confinement.

Le calme, la tranquillité, c'est tout à fait ce que les gens vont rechercher aujourd'hui

Nature et grands espaces, d'autres départements vont les mettre aussi en avant. "C'est pour ça qu'il faudra être plus malin que les autres, être différenciant" souligne le directeur de l'agence de développement touristique de la Drôme Bruno Domenach. L'ADT n'a pas attendu les déclarations d'Edouard Philippe et prépare une campagne de communication coordonnée avec les communautés de communes et offices du tourisme pour vendre la destination Drôme à une clientèle plutôt de proximité. Le slogan "Drôme c'est ma nature" continuera à être décliné en misant sur le "slow tourisme"."Le calme, la tranquillité et la possibilité de se ressourcer, c'est tout à fait ce que les gens vont rechercher aujourd'hui" souligne Bruno Domenach.

Relancer les touristes qui aiment l'Ardèche

En Ardèche, l'agence de développement touristique ne fera pas de grande campagne. "Tout le monde va en faire et c'est prendre le risque d'être inaudible" précise Gil Breysse, le directeur de l'ADT. Le leitmotiv restera "Emerveillés par l'Ardèche". Lui vise le tourisme affinitaire, des vacanciers qui viennent régulièrement en Ardèche et qui aime le département. Ils seront relancés par mail pour leur glisser que l'Ardèche serait ravie de les revoir dès cet été.